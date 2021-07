Bang & Olufsen Beoplay EQ sont les premiers écouteurs ANC TWS de la marque premium

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen a annoncé sa première paire de véritables écouteurs sans fil avec ANC.

Les écouteurs B&O Beplay EQ perpétuent la tradition de sa série E8 mais ajoutent une technologie de suppression du bruit adaptative pour effacer les distractions ambiantes.

Disponibles à partir du 19 août et dans les thèmes de couleur noir anthracite ou sable, les boutons arborent six microphones - deux pour la parole et quatre autres pour la suppression du bruit.

Une puce DSP dédiée analyse les sons externes et les bloque automatiquement.

Chaque bourgeon est doté dun pilote électrodynamique de 6,8 mm, avec une plage de fréquences de 20 à 20 000 Hz.

Ils se connectent via Bluetooth 5.2 avec Qualcomm aptX adaptatif à bord. Ils sont également certifiés pour Microsoft Switch Pair et Apples Made for iPhone.

La résistance à leau et à la transpiration IP54 est à bord, ils peuvent donc être portés dans la salle de sport. La durée de vie de la batterie est estimée à 6,5 heures avec ANC actif, tandis que le boîtier de charge inclus ajoute 13,5 heures supplémentaires (20 heures au total).

La charge rapide permet aux utilisateurs dobtenir jusquà deux heures de lecture pour seulement 20 minutes de charge.

"Lors de la création du Beoplay EQ, nous nous sommes engagés à répondre aux attentes de nos clients, quils utilisent leurs écouteurs pour les voyages, les affaires ou le plaisir. Les écouteurs ergonomiques ont été conçus pour le confort et offrent un son puissant et authentique, ce qui en fait un incontournable ont pour les amateurs de design et de musique », a déclaré Christoffer Poulsen, vice-président directeur de la gestion des produits de Bang & Olufsen.

Les écouteurs Bang & Olufsen Beoplay EQ coûteront 359 £ au Royaume-Uni, 399 $ aux États-Unis .