Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si les produits Bang & Olufsen nétaient pas assez exclusifs, il a sorti une nouvelle collection en édition limitée en collaboration avec le célèbre maestro du cuir, Berluti.

Les produits ont vraiment fière allure, ce qui nest pas toujours le cas avec les collaborations en édition limitée. Le mélange du cuir emblématique Venezia, patiné à la main, de la construction en alliage et du style raffiné de Bang & Olufsen, distingue vraiment ces produits. Lexclusivité a un coût, cependant, et tous ces produits vous coûteront beaucoup plus cher que leurs frères et sœurs en édition non limitée.

Il y en a six proposés. Les écouteurs Beoplay H95 Berluti Edition (1100 £), Beosound Balance Berluti Edition (3200 £) et le haut-parleur Bluetooth Beosound A1 2nd Gen Berluti Edition (320 £) sont tous disponibles dès maintenant chez Harrods, Berluti chez Harrods, Berluti Conduit Street et Mr Porter , ainsi quen ligne sur bang-olufsen.com. Il y a aussi létui de transport Sound Pouch (450 £) qui peut parfaitement sadapter au casque ou au haut-parleur Bluetooth.

Si vous cherchez à dépenser un peu plus pour quelque chose pour la maison, il y a aussi le téléviseur Beovision Harmony Beovision Harmony Berluti Edition 77 "(32 800 £ ou plus du double du coût normal) et le système de haut-parleurs Beolab 90 Berluti Edition 8 200 watts (97 000 £ Les deux sont fabriqués sur commande. Vous pouvez les découvrir dans les magasins Berluti et Bang & Olufsen.

Meilleurs écouteurs Bluetooth classés en 2021: Meilleurs écouteurs sans fil supra-auriculaires ou supra-auriculaires Par Mike Lowe · 28 Peut 2021

Écrit par Claudio Rebuzzi. Édité par Rik Henderson.