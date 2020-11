Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen et Rapha se sont associés pour créer une paire découteurs de sport, idéale lorsque vous transpirez sur le turbo trainer.

Les logos B&O et Rapha - lun des plus grands noms des vêtements de vélo - ornent les écouteurs et létui. Ce sont des versions personnalisées du casque BeoPlay E8 Sport, conçues pour plaire à ceux qui vivent leur vie en selle.

Lajout de la marque Rapha attirera évidemment les cyclistes qui souhaitent étendre cet amour aux gadgets de tous les jours - car si ces écouteurs seront parfaits lorsque vous êtes sur le trainer turbo , ils seront également excellents sur votre trajet ou lorsque vous devez sortir et vous entraîner aussi.

Les corps sont tous noirs, avec un anneau rose anodisé Rapha, et ils ont la certification IP57, ce qui signifie quils sont protégés contre la sueur ou la pluie. B&O dit que vous bénéficierez de 7 heures de charge, létui fournissant trois frais supplémentaires.

Il existe une gamme dembouts pour vous aider à obtenir un ajustement parfait et il existe également un étui personnalisé pour ces écouteurs, encore une fois avec le logo Rapha rejoignant le logo B&O.

Ce sont des écouteurs en édition limitée, fabriqués en nombre limité et coûteront 300 £ / 350 € / 350 $ lorsquils seront en vente générale le 16 novembre, dans les magasins B&O ou directement sur rapha.cc .

Bien quil sagisse dune édition limitée, le prix est le même que celui du BeoPlay E8 Sport régulier.

Écrit par Chris Hall.