La Golden Collection de Bang & Olufsen jette son équipement existant sous un nouveau jour

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen nest pas étranger à la sortie de son matériel existant dans de nouvelles couleurs qui changent avec les saisons. Mais maintenant, la société célèbre son 95e anniversaire en lançant une gamme de gadgets en or, neuf au total.

La Golden Collection est principalement appliquée à certains des produits haut de gamme de Bang & Olufsen, notamment le haut-parleur Beosound Balance récemment lancé (2250 $, 1750 £) et le Beoplay A9 au son impressionnant et superbe. (3 000 $, 2 250 £) en plus des versions des enceintes actives Beolab 50 et 90. Il existe également une version du Beovision Harmony TV (19400 $, 12900 £).

Mais la Golden Collection comprend également des produits plus accessibles, notamment une version du nouveau casque phare Beoplay H95 avec suppression du bruit, désormais avec du cuir couleur sable et de laluminium au fini doré.

Lors de son lancement en août, B&O a déclaré que léthos H95 était en train de concevoir le "meilleur casque sans fil [quil] ait jamais construit". Lannulation active du bruit (ANC) est adaptative tandis que les écouteurs promettent également une autonomie de 38 heures, même avec ANC activé.

La dernière version (3e génération) des véritables écouteurs sans fil E8 est également incluse avec des détails dorés, tout comme le haut-parleur Bluetooth Beosound A1 (2e génération), également avec une calandre en aluminium doré perlé.

La Golden Collection sera officiellement disponible le 17 novembre, date de lanniversaire officiel de B&O.

Écrit par Dan Grabham.