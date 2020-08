Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen sest associé au pilote de course Fernando Alonso pour des versions très spéciales en édition très limitée de ses véritables écouteurs sans fil Beoplay E8 Sport et de son haut-parleur domestique Beosound Edge.

Les écouteurs Fernando Alonso Beoplay E8 Sport sont conçus pour correspondre à la livrée de la voiture Arrow McLaren SP quil conduira dans lIndy 500 cette année. Et, pour célébrer le numéro dentrée de la voiture - 66 - la course des écouteurs sera limitée à seulement 66.

Cest une tendance qui se poursuit avec le B&O Fernando Alonso Beosound Edge. Il sera également disponible dans une série extrêmement limitée - seulement 14 cette fois, pour correspondre à son numéro de voiture de Formule 1 le plus célèbre.

Le haut-parleur arborera la signature dAlonso sur la couverture en tissu avant. Il pourra être posé sur un sol ou monté sur un mur.

"Jai toujours utilisé la musique comme compagnon dentraînement pour des performances maximales et lorsque je me prépare mentalement pour une course. La musique maide à équilibrer mon état desprit avant de monter dans la voiture, tout en créant de ladrénaline pour le défi à venir", a déclaré Alonso.

Les écouteurs Beoplay E8 Sport en édition limitée coûteront 350 £, tandis que lAlonso Beosound Edge coûtera 3200 £. Les deux seront disponibles à partir de la mi-septembre, mais se vendront probablement rapidement.

Écrit par Rik Henderson.