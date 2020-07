Bang et Olufsen collaborent avec On pour créer le train de roulement ultime

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

À la suite de lannonce de ses premiers écouteurs sport, Bang & Olufsen a maintenant collaboré avec la marque suisse On. Les deux lancent un kit en édition limitée comprenant les écouteurs Beoplay E8 Sport récemment annoncés , appelés Beoplay E8 Sport On Edition.

Les écouteurs à 350 $ / 300 £ ont été conçus pour être utilisés avec Cloudboom - la dernière chaussure de course de compétition de On qui a été créée avec laide dathlètes délite.

Présentant également le logo dOn dans le cadre de cette collaboration, les écouteurs E8 Sport sont résistants à leau et à la transpiration - en effet, ils peuvent résister aux instructions sur leau pendant une heure et demie et des commandes tactiles facilitent le changement de piste ou la gestion des appels.

Ils ont également un étui de chargement sans fil caoutchouté et incluent toutes les intelligences sonores des E8 standard - vous obtiendrez environ sept heures de lecture avec les écouteurs eux-mêmes avec plus dans le boîtier, bien sûr.

Cloudboom est dotée dun amorti TwinTec pour plus de confort, est imprégnée de fibre de carbone tandis quune nouvelle semelle en caoutchouc adhérent vous donne plus de puissance à chaque foulée.

"Nous sommes ravis de nous associer à On Running pour créer lexpérience ultime pour les coureurs. Beoplay E8 Sport sont les premiers écouteurs de sport dédiés de Bang & Olufsen qui combinent ce que les gens recherchent: une conception étanche qui apporte du confort aux longues courses et entraînements, la récréation cela dure bien au-delà de la ligne darrivée et, surtout, une excellente qualité sonore ", déclare Christoffer Poulsen de Bang & Olufsen.