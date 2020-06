Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Bang & Olufsen a annoncé sa première paire de véritables écouteurs de sport sans fil - le Beoplay E8 Sport.

Les nouveaux écouteurs de sport sont disponibles début juillet pour 350 $ / 300 £ et sont disponibles en bleu oxygène (nous semble turquoise) et en noir.

Nous avons été de grands fans de la série E8 de véritables écouteurs sans fil de B&O au cours des deux dernières années et dans la version de deuxième génération , nous avons fait léloge du nouveau port USB-C, de la qualité sonore et des capacités de charge sans fil.

Comme vous pouvez vous y attendre avec une paire découteurs de sport, les nouveaux E8 sont résistants à leau et à la transpiration - en effet, la résistance à leau résistera aux instructions sur leau pendant une heure et demie.

Ils sont assis dans un étui de chargement en caoutchouc et silicone texturé qui utilise également de laluminium. La même qualité sonore E8 est proposée ici, déclare Bang et Olufsen et nous nous réjouissons de tester cela dans notre examen. Vous obtiendrez environ sept heures de temps de jeu avec les écouteurs eux-mêmes, tandis quil y a trois charges supplémentaires pour le boîtier.

Nous avons cependant critiqué la capacité de lE8 à rester un peu dans nos oreilles - et nous serons donc intéressés de voir comment cela fonctionne avec cet ensemble de sport. Cependant, cinq types et tailles dembouts devraient vous aider.

Nous nétions pas non plus enthousiasmés par les commandes de toucher et de glisser et celles-ci sont à nouveau proposées pour basculer entre les pistes, prendre des appels et activer le mode Transparence, nous sommes donc à nouveau intéressés de voir comment cela se passe sur une course!