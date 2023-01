Audio-Technica dévoile les premiers casques d'écoute au monde conçus spécialement pour les diffuseurs en direct.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Au CES 2023, Audio-Technica a dévoilé deux nouveaux casques : l'ATH-M50xSTS et l'ATH-M50xSTS-USB, tous deux conçus spécifiquement pour les diffuseurs en direct.

Dans un monde où le nombre de personnes cherchant à se lancer dans la création de contenu et le streaming en direct est en constante augmentation, il y a clairement un besoin pour plus de matériel de streaming. Ces casques sont conçus pour offrir tout ce dont les streamers ont besoin dans un seul et même emballage pratique.

Ces nouveaux produits de la gamme Audio-Technica sont dotés des mêmes haut-parleurs à grande ouverture de 45 mm de haute qualité que les casques Audio-Technica ATH-M50x.

La société affirme que ces écouteurs sont le choix des meilleurs ingénieurs et professionnels de l'audio, car ils offrent une clarté audio exceptionnelle ainsi qu'une réponse dans les basses profonde et satisfaisante. Ce seul fait devrait en faire un bon choix pour tout joueur, mais c'est la configuration du microphone qui les distingue des streamers.

Les deux casques sont équipés d'un microphone à capsule à condensateur cardioïde qui a été adopté par les microphones de la série 20 de la société. En d'autres termes, vous disposez d'un microphone comparable à un microphone autonome de qualité supérieure.

Audio-Technica affirme que cela permet une capture de la voix de qualité studio satisfaisante, sans bruit de fond gênant. La conception flexible de la perche vous permet également de l'installer facilement dans la position parfaite ou de la relever pour la mettre en sourdine.

Il est intéressant de noter que l'ATH-M50xSTS est équipé d'une prise casque de 3,5 mm et d'un connecteur de microphone XLR, ce qui vous permet de l'utiliser avec une interface audio ou une table de mixage (comme le Rodecaster Pro 2), un choix idéal pour les streamers qui cherchent à mixer plusieurs sources audio.

Tandis que l'ATH-M50xSTS-USB offre l'option d'un son haute résolution avec un convertisseur A/N de haute qualité qui offre une fréquence d'échantillonnage allant jusqu'à 24 bits/96 kHz. Celui-ci est également plug-and-play et fonctionne aussi bien sur PC que sur Mac.

Ces casques sont également livrés avec un choix d'oreillettes incluses en standard. Vous pouvez utiliser les oreillettes M50x pour une meilleure isolation sonore ou celles qui mélangent maille et faux cuir pour le confort et la respirabilité.

Les deux modèles sont lancés aujourd'hui mais seront disponibles chez Audio-Technica en février. L'ATH-M50xSTS sera vendu au prix de 169 £ ou 199 €, tandis que l'ATH-M50xSTS-USB vous coûtera 199 £ ou 229 €.

