(Pocket-lint) - Audio-Technica a annoncé une nouvelle paire d'écouteurs qui sont les premiers à être fabriqués en bois. Et ce n'est même pas la partie la plus intéressante.

On pourrait penser que si Audio-Technica annonçait des écouteurs en bois, ce serait probablement le début et la fin de l'histoire. Mais avec l'ATH-WB2022, on ne fait qu'effleurer la surface. Certes, ces écouteurs sont en bois, ce qui en fait les premiers écouteurs sans fil de ce type à porter le célèbre nom d'Audio-Technica. Mais ce qui frappe vraiment l'imagination, c'est "l'équilibre gauche-droite véritablement indépendant".

Qu'est-ce que c'est, demandez-vous ? Dans sa forme la plus simple, cela signifie que ce casque sans fil maintiendra les canaux gauche et droit de votre audio entièrement séparés. Vous pourriez penser que tous les sons stéréo font cela, mais apparemment non. Les audiophiles vous diront qu'il existe des phénomènes comme la diaphonie, qui brouillent les pistes sonores, pour ainsi dire. Si vous voulez le meilleur son, vous avez besoin d'un équilibre.

Cet équilibre est assez standard dans les casques filaires, mais pas dans le monde du sans fil. Alors, quand Audio-Technica commence à parler de batteries séparées pour les canaux gauche et droit, vous savez que vous êtes en affaires.

Au-delà du son et du bois, Audio-Technica a enveloppé les oreillettes d'Alcantara, comme votre voiture de course préférée, et on nous dit qu'il faut s'attendre à une autonomie d'environ 20 heures après une charge. Nous devrons tester cela par nous-mêmes lorsque ces appareils seront mis en vente, ce qui devrait se faire au début de l'année prochaine.

Et puis, il y a le prix. Audio-Technica annonce que l'ATH-WB2022 coûtera 2 599,99 £ / 3 000 € / 2 700 $, ce qui est beaucoup. Mais si vous êtes un adepte de l'audio symétrique et que vous voulez vous débarrasser des câbles, ces appareils pourraient bien valoir chaque centime.

Écrit par Oliver Haslam.