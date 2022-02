Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Audio-Technica a lancé deux nouveaux casques de jeu filaires pour sa gamme, offrant aux joueurs la possibilité d'avoir une expérience à dos ouvert ou à dos fermé selon ce qu'ils choisissent.

L'ATH-GDL3 et l'ATH-GL3 sont les deux modèles, tous deux disponibles en noir et blanc selon vos goûts, et la plus grande différence entre eux est qu'ils changent de caractère en fonction de la façon dont ils sont construits.

Comme les audiophiles l'auront déjà deviné, l'ATH-GDL3 à dos ouvert offrira une scène sonore plus large qui est un peu plus précise et facilitera l'audition des sons exacts - cependant, il laissera également plus de son à ceux qui vous entourent, et a gagné ne vous isole pas autant pendant que vous jouez.

Cela signifie que ce n'est peut-être pas idéal pour ceux qui doivent parfois jouer dans un environnement moins que silencieux. Il est au prix de 119,99 £ / 139 € / 129 $ et est illustré en haut de cette pièce.

L'ATH-GL3, en revanche, est fermé et en fait plus abordable pour lui, à 99,99 £ / 119 € / 99 $. Cela vous isolera davantage dans l'expérience, comme la plupart des casques de jeu traditionnels ont tendance à le faire, mais vous obtiendrez une étape plus étroite en conséquence.

Les deux casques contiennent des pilotes de 45 mm qui sont susceptibles d'être aussi impressionnants que la plupart des produits Audio-Technica, et sont à moins de 10 g l'un de l'autre en termes de poids ; en termes de compatibilité, ils devraient fonctionner avec tout ce sur quoi vous pouvez brancher un câble de 3,5 mm, ce qui signifie que toutes les consoles sont sur la table ainsi que les jeux sur PC.

Les casques ont fait leur apparition dans quelques autres territoires, mais devraient tous deux être disponibles à l'achat à partir d'aujourd'hui aux États-Unis et au Royaume-Uni.

