Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Audio-Technica a annoncé une paire de véritables écouteurs sans fil à suppression active du bruit qui offrent jusqu'à 20 heures de lecture continue sur une seule charge. Et il y a jusqu'à 30 heures de charge supplémentaires dans le boîtier.

La société affirme également que sa paire Audio-Technica ATH-CKS50TW est parmi les plus légères et les plus confortables, mais s'intègre toujours dans un haut-parleur HD de 9 mm de grand diamètre dans chaque oreille pour garantir des "basses profondes et puissantes".

En termes d'autres spécifications et fonctionnalités, les écouteurs sont livrés avec la connectivité Bluetooh 5.2 avec prise en charge Qualcomm aptX Adaptive Audio, la technologie Truewireless Mirroring pour une transmission indépendante à chaque bourgeon simultanément pour une latence plus faible, et sont compatibles Google Fast Pair pour une connexion facile à un appareil Android. .

Les écouteurs sont certifiés IPX4 pour l'étanchéité à l'eau et à la transpiration, peuvent fonctionner indépendamment les uns des autres, de sorte que vous pouvez toujours écouter de la musique ou passer des appels tout en portant un seul d'entre eux, et peuvent être jumelés avec de nombreux appareils.

En plus des 50 heures d'autonomie combinées de la batterie, une charge rapide est disponible avec 10 minutes de charge offrant jusqu'à 90 minutes de temps de lecture. Il est également important de noter que, avec la suppression active du bruit activée, la durée de vie de la batterie peut être plus courte. Par exemple, les bourgeons eux-mêmes durent jusqu'à 15 heures avec ANC activé.

Les véritables écouteurs ANC sans fil Audio Technica ATH-CKS50TW sont disponibles dès maintenant, au prix de 149,99 £ au Royaume-Uni, 169 € en Europe centrale et 218 $ aux États-Unis.

Écrit par Rik Henderson.