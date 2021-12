Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Audio-Technica a lancé une élégante paire d écouteurs sans fil . Bien quils manquent de fonctionnalités premium, ils coûtent bien moins de 100 $.

Appelés ATH-SQ1TW, ces "véritables écouteurs sans fil" sont dotés de pilotes de 5,8 mm et dun mode à faible latence, ce qui signifie, selon Audio-Technica, que votre musique, vos jeux et vos vidéos seront toujours synchronisés et livrés à vos oreilles. avec un son clair et puissant.

Vous pourrez également entendre votre propre voix et les bruits de lenvironnement si vous en avez besoin grâce à la fonction découte de lentreprise. Cela dit, les nouveaux écouteurs de la société japonaise semblent manquer d annulation active du bruit.

Pourtant, ils sont abordables et Audio-Technica promet quils offrent un son solide. LATH-SQ1TW fournirait également 6,5 heures de lecture, avec 13 heures supplémentaires à partir du boîtier de charge inclus, pour un total de 19,5 heures. Cela les rend parfaitement adaptés à un usage quotidien.

Les meilleures offres du Black Friday et du Cyber Monday US 2021: Sony 1000XM4, montres Garmin et plus à prix réduit Par Maggie Tillman · 1 Décembre 2021

Ils arborent un design carré anti-éclaboussures équivalent à IPX4, qui est disponible en six finitions : Myrtille, Caramel, Popsicle, Cupcake, Noir et Blanc. Les coloris Blueberry, Caramel et Cupcake sont exclusifs au site Web dAudio-Technica lors du lancement. Les autres seront disponibles à lachat ailleurs.

Si cela vous intéresse, lATH-SQ1TW est désormais disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ils coûtent 79 $ / 79,99 £ / 89 €.

squirrel_widget_6319055

Pour un aperçu des meilleurs écouteurs et casques sans fil disponibles, consultez les guides de Pocket-lint ci-dessous :