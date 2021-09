Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cest parti chez Audio-Technica en ce moment. Une semaine seulement après avoir dévoilé le nouveau casque sans fil ATH-M50xBT2 , la société japonaise a dévoilé un modèle Lantern Glow en édition limitée de lancien ATH-M50x .

Appelée ATH-M50xMO, la couleur de ces boîtiers supra-auriculaires a été sélectionnée par les fans dAT du monde entier - avec environ 40 % des 13 000 électeurs ayant choisi la finition dorée/orange « Lantern Glow ».

Le casque M50 a été lancé à lorigine en 2007. Cest pourquoi la spécification du M50xMO est plus soignée que de nombreuses autres offres supra-auriculaires à jour - en effet, il ny a pas de connectivité sans fil ici, tout tourne autour de la connexion filaire (il y a trois câbles inclus) et la désignation du studio.

Du point de vue des spécifications, ces bidons AT comprennent deux haut-parleurs de 45 mm, montés sur des oreillettes pivotantes à 90 degrés, qui peuvent également être repliées pour faciliter le transport. Malgré la finition en grande partie plastifiée, le confort est assuré par ce quAudio-Technica appelle "un matériau pour oreillettes et serre-tête de qualité professionnelle" - et compte tenu de la résistance du M50x précédent daprès notre expérience, nous nen doutons pas du tout.

LATH-M50xMO est disponible dès maintenant au prix de 149,99 £/169 €. Si vous souhaitez toutefois attendre les nouveaux écouteurs, une édition spéciale ATH-M50xBT2MO arrivera également plus tard en 2021 (prix à confirmer sur celui-ci).