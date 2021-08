Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Audio-Technica a introduit une nouvelle paire découteurs sans fil aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Appelés ATH-M50xBT2, il sagit dune nouvelle version du casque de studio supra-auriculaire ATH-M50.

Lancé pour la première fois en 2007, lATH-M50 original est lun des écouteurs emblématiques les plus populaires dAudio-Technica. Le suivant dans la série M acclamée par la critique était le M50x en 2014. Dans notre examen de ces écouteurs , nous avons dit quils avaient un son supra-auriculaire exemplaire avec une écoute forte, claire et naturelle sur toute la fréquence.

Désormais, les canettes de la série M de dernière génération sont les ATH-M50xBT2. Ils offrent une autonomie de 50 heures et la possibilité dêtre dépassés de 3 heures grâce à une charge rapide de 10 minutes. Une autre fonctionnalité clé est la prise en charge intégrée dAlexa. Ils proposent également des micros doubles avec technologie de formation de faisceau. Audio-Technica a déclaré que laudio avait également été amélioré avec le DAC audio avancé AK4331 et un ampli casque interne dédié, ce qui se traduit par un "son clair et haute fidélité".

Si cela vous intéresse, les ATH-M50xBT2 sont disponibles à partir du 18 août 2021 sur le site Web dAudio Technica . Ils coûtent 179,99 £ au Royaume-Uni et 199 $ aux États-Unis.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Pour plus davis sur Pocket-lint sur les écouteurs et les écouteurs ATH, rendez-vous ici. Nous avons également un guide comparant les meilleurs écouteurs sans fil disponibles ici.