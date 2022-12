Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - En tant que fier nouveau propriétaire d'AirPods ou d'AirPods Pro, vous êtes probablement en train d'apprendre tous les différents trucs et astuces pour tirer le meilleur parti de vos écouteurs Apple. Et après les avoir utilisés toute la journée, vous voudrez probablement savoir combien de temps il leur reste. Heureusement, vous pouvez facilement vérifier le pourcentage de batterie des AirPods avec un iPhone, un iPad ou un Mac.

Comment vérifier l'autonomie de vos AirPods ou AirPods Pro ?

Vous disposez de plusieurs options pour vérifier l'autonomie de vos AirPods ou AirPods Pro. Quelle que soit la méthode que vous préférez, toutes sont rapides et peuvent être effectuées en quelques secondes.

iPhone ou iPad

Avant de pouvoir vérifier le pourcentage de batterie de vos AirPods, assurez-vous qu'ils ont déjà été appairés avec votre iPhone ou votre iPad et que le Bluetooth est activé sur votre téléphone ou votre tablette. Une fois que tout cela est réglé, il vous suffit d'ouvrir votre étui AirPods avec vos écouteurs à l'intérieur et de tenir l'étui près de votre iPhone ou iPad. Ensuite, il suffit d'attendre quelques secondes pour voir l'état de charge de vos AirPods.

Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre iPhone ou iPad. Vous pouvez le faire via le Centre de contrôle ou le menu Réglages. Avec les AirPods dans votre étui, tenez-le près de l'iPhone ou de l'iPad et ouvrez l'étui. Une fenêtre contextuelle devrait apparaître sur votre appareil, indiquant l'autonomie de la batterie des AirPods et de leur étui.

Lorsque la batterie de vos AirPods est faible, vous recevez une notification sur l'écran de votre iPhone ou iPad. Vous recevez des notifications à 20, 10 et 5 pour cent. Vous pouvez également entendre un son dans l'un ou les deux AirPods lorsque la charge de la batterie est faible. Il s'agit d'une tonalité qui se déclenche lorsque la charge de la batterie est de 10 %. Il se déclenchera une seconde fois juste avant que les AirPods ne s'éteignent.

Vous voulez utiliser le widget de la batterie ? Si vous souhaitez connaître le pourcentage de la batterie de vos AirPods tout en les portant, vous pouvez également utiliser le widget Batteries. La batterie de votre iPhone et de tout ce qui y est connecté - y compris vos AirPods - apparaîtra dans ce widget. Pour obtenir le widget, balayez vers la droite sur l'écran d'accueil de votre iPhone ou iPad, puis appuyez sur Modifier en bas de la page. De là, appuyez sur l'icône + dans le coin de l'écran. Ensuite, allez dans la liste des widgets et touchez Batteries. Vous pouvez ensuite choisir la taille du widget et le placer sur votre écran.

Mac

Vous pouvez également vérifier l'état de charge de vos AirPods avec un Mac.

Ouvrez le couvercle de votre étui AirPods ou sortez vos AirPods de leur étui. Cliquez sur l'icône Bluetooth dans la barre de menus de votre Mac. Passez le pointeur sur vos AirPods dans le menu. Vous verrez s'afficher l'autonomie de la batterie.

L'étui AirPods indique-t-il l'autonomie de la batterie ?

En quelque sorte. Lorsque le voyant lumineux situé à l'avant de votre étui AirPods clignote en vert, cela signifie que l'étui ou les AirPods qu'il contient sont entièrement chargés. En revanche, si le voyant est orange, ils ne sont pas complètement chargés.

Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?

Apple propose une page d'assistance pour vérifier l'autonomie de la batterie de vos AirPods ici. Pocket-lint propose également un guide distinct contenant d'autres conseils et astuces sur les AirPods.

Écrit par Maggie Tillman.