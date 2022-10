Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé les Airpods Pro (2e génération) début septembre, apportant avec eux un design similaire à leurs prédécesseurs mais une nouvelle puce, une meilleure annulation du bruit et de nouvelles commandes tactiles de volume.

Les AirPods Pro 2 sont dotés d'un capteur tactile sur la tige, qui permet de contrôler le volume lorsque vous faites glisser le curseur vers le haut et le bas, ainsi que la lecture, la pause et le passage entre les modes Annulation du bruit et Transparence.

Le geste en lui-même est un peu compliqué au départ - nous vous recommandons de placer votre pouce derrière l'AirPod et de faire glisser votre doigt avec votre index - mais une fois que vous avez pris le coup de main, il est très pratique de pouvoir contrôler le volume de vos AirPods Pro 2 en déplaçant votre doigt de haut en bas sur le capteur plutôt que de devoir sortir votre iPhone.

Cependant, tout le monde ne souhaite pas contrôler le volume de ses AirPods et si ce n'est pas le cas, vous pouvez le désactiver. Voici comment procéder.

Comment désactiver le contrôle du volume par glissement sur les AirPods Pro 2 ?

Si vous voulez désactiver la possibilité de contrôler le volume sur vos AirPods Pro (2e génération) en faisant glisser le capteur tactile vers le haut et le bas, suivez ces étapes :

Ouvrez Réglages sur votre iPhone Assurez-vous que vous exécutez iOS 16.1 ou une version ultérieure. Vérifiez que vos AirPods Pro 2 sont connectés à votre appareil. Appuyez sur le menu AirPods Pro sous le nom de votre identifiant Apple en haut de l'écran. Faites défiler l'écran jusqu'à " Accessibilité ". Désactivez " Volume Swipe ".

Écrit par Britta O'Boyle.