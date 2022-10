Comment désactiver les sons de l'étui de chargement des AirPods Pro 2 ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lorsqu'Apple a lancé la deuxième génération d'AirPods Pro, dotée d'une fonction d'annulation du bruit plus puissante, elle a également lancé un nouvel étui de chargement doté d'un haut-parleur. Cela est censé faciliter la recherche des AirPods Pro 2, car l'étui peut émettre des sons lorsque vous le recherchez avec l'application Find My d'Apple. Mais les autres sons qu'il peut émettre peuvent devenir irritants après un certain temps.

Quels sont les sons émis par l'étui de chargement des AirPods Pro 2 ?

En dehors du ping Find My (que vous pouvez déclencher dans l'application Find My chaque fois que vous souhaitez localiser l'étui de chargement), l'étui de chargement AirPods Pro de deuxième génération d'Apple émet - par défaut - un son lorsque vous le branchez pour le charger. Si vous n'aimez pas cette fonction et préférez le silence, il est facile de la désactiver pour que le haut-parleur de l'étui soit utilisé exclusivement à des fins de localisation.

Comment désactiver les sons de chargement de l'étui des AirPods Pro 2 ?

Une fois vos AirPods Pro 2 connectés à votre iPhone, ouvrez l'application Réglages. Appuyez sur l'option AirPods près du haut de l'écran suivant (vous devriez voir le nom de vos écouteurs). Dans le volet suivant, vous verrez des réglages pour le contrôle du bruit, la transparence adaptative, la détection de l'oreille, et plus encore. Recherchez l'option Activer les sons du boîtier de chargement. Désactivez cette fonction pour arrêter les effets sonores de chargement de l'étui.

C'est tout !



Si vous voulez activer les sons de chargement plus tard, retournez au même menu et remettez l'interrupteur en vert.





