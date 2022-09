Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé la prochaine génération de ses AirPods Pro lors d'un événement en septembre, et avec eux, est venu le lancement d'un certain nombre de fonctionnalités, y compris Personalised Spatial Audio.

La société a d'abord annoncé Spatial Audio en 2020, mais Personalised Spatial Audio est conçu pour offrir une meilleure expérience d'écoute en accordant l'expérience audio et sonore à votre oreille.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l'Audio Spatial Personnalisé, comment il fonctionne et comment le configurer.

Qu'est-ce que l'audio spatial personnalisé ?

La fonction "Personalised Spatial Audio" est une extension de la fonction "Spatial Audio" d'Apple. Elle est conçue pour "adapter précisément l'expérience du son surround à vos oreilles".

La façon dont nous vivons et percevons le son est différente selon les individus, car nous avons tous des oreilles et des têtes différentes. L'idée de Personlised Spatial Audio est d'adapter le son à votre profil spécifique, afin d'offrir une expérience plus immersive qui vous convient.

Pour profiter de l'Audio Spatial Personnalisé, vous devez configurer un profil à l'aide de votre iPhone.

Comment configurer l'audio spatial personnalisé

Pour configurer Personlised Spatial Audio, vous devez avoir connecté vos AirPods compatibles (voir ci-dessous les modèles concernés) et avoir votre iPhone à portée de main. L'opération prend environ une minute, voire plus, et votre profil sera ensuite synchronisé sur tous les appareils connectés à votre identifiant Apple.

Connectez vos AirPods Ouvrez Settings sur votre iPhone Tapez sur vos AirPods - ils doivent apparaître au-dessus du mode Avion dans le menu des réglages. Si vous ne le voyez pas, essayez d'ouvrir l'étui de vos AirPods. Une fois dans le menu des réglages AirPods, faites défiler vers le bas jusqu'à Personlised Spatial Audio. Placez votre visage dans le cadre de la caméra et appuyez sur "Start Front View Capture". Bougez votre tête en cercle pour montrer tous les angles de votre visage. Appuyez sur "Continuer". Placez le côté droit de votre tête dans le cadre de la caméra et éloignez les cheveux et tout autre objet de votre oreille. Appuyez sur "Démarrer la capture de l'oreille droite". Déplacez votre tête légèrement vers la droite et vers la gauche pour capturer tous les angles de votre oreille droite. Vous entendrez un son lorsque tous les angles seront capturés. Appuyez sur "Continuer". Placez le côté gauche de votre tête dans le cadre de la caméra et éloignez les cheveux et tout autre objet de votre oreille. Appuyez sur "Démarrer la capture de l'oreille gauche". Déplacez votre tête légèrement vers la droite et vers la gauche pour capturer tous les angles de votre oreille droite. Vous entendrez un son lorsque tous les angles seront capturés. Appuyez sur "Terminé".

C'est tout. Une fois que vous avez effectué les étapes ci-dessus, votre profil Audio Spatial Personnalisé est configuré. Si vous voulez le désactiver, allez dans Réglages sur votre iPhone et appuyez sur vos AirPods dans la liste. Vous devrez ensuite faire défiler la liste jusqu'à l'option "Personalised Spatial Audio" et appuyer sur "Stop Using Personalised Spatial Audio".

Avec quels AirPods l'Audio Spatial Personnalisé est-il compatible ?

Si la fonction Personalised Spatial Audio a été annoncée avec les AirPods Pro de 2e génération, elle est compatible avec certains des autres AirPods du portefeuille d'Apple.

Vous pourrez profiter de la fonction Personalised Spatial Audio avec les AirPods suivants :

AirPods Max

AirPods Pro (1ère génération)

AirPods Pro (2ème génération)

AirPods (3ème génération)

Beats Fit Pro

Écrit par Britta O'Boyle.