Les nouveaux AirPods Pro d'Apple sont équipés d'une puce H2 et d'un système Spatial Audio personnalisé.

(Pocket-lint) - Apple a présenté une nouvelle paire d'AirPods Pro. La nouvelle version dispose d'un processeur intégré mis à jour, et de pilotes personnalisés ainsi que d'un nouveau Spatial Audio.

Au cœur des nouveaux AirPods Pro se trouve le processeur personnalisé mis à jour appelé H2, qui a permis une poignée de nouvelles capacités de suppression du bruit, d'audio spatial et de transparence.

Associé aux haut-parleurs personnalisés des écouteurs, Apple affirme que vous entendrez beaucoup plus de clarté sur plusieurs fréquences, ce qui devrait offrir une meilleure expérience d'écoute musicale.

La puce mise à jour a également permis ce qu'Apple appelle "l'audio spatial personnalisé", qui peut utiliser une image de votre conduit auditif pour ajuster le mélange sonore à 360 degrés à vos oreilles.

En outre, les nouveaux écouteurs sont dotés d'un meilleur système de réduction du bruit et peuvent éliminer jusqu'à deux fois plus de bruit de votre environnement que les premiers AirPods Pro. Ce résultat est obtenu grâce à un nouveau design de l'embout, qui offre une meilleure étanchéité passive.

Apple a également amélioré la fonction de transparence qui vous permet d'entendre ce qui se passe autour de vous, avec une fonction de transparence adaptative qui peut traiter 48 000 fois par seconde pour ajuster la transparence en fonction de ce qui se passe dans votre voisinage.

Comme les AirPods Pro précédents, il dispose d'une tige de commande tactile permettant de sauter des pistes, de mettre en pause et de passer d'un mode ANC à l'autre, mais il est également possible de faire un geste de balayage pour augmenter ou diminuer le volume.

En ce qui concerne la batterie, vous bénéficiez désormais de 6 heures de lecture de musique sans l'étui, et de 30 heures en incluant la batterie dans l'étui de chargement. Cela représente environ 6 heures de plus que la dernière version.

L'étui de chargement a également été mis à jour à d'autres égards, offrant la possibilité de le recharger à partir de votre rondelle de chargement Apple Watch et étant compatible avec les chargeurs Qi et MagSafe. Il dispose toujours, bien sûr, d'un port Lightning pour la recharge par câble.

Il est doté d'un haut-parleur intégré, qui fonctionne avec FindMy pour vous aider à localiser plus facilement les AirPods lorsque vous les perdez. Lorsque vous le réglez pour qu'il diffuse un son, il peut le diffuser plus fort, et chaque AirPod peut également diffuser l'alerte FindMy individuellement.

Les nouveaux AirPods Pro sont disponibles en précommande à partir du 9 septembre, avec un début d'expédition le 23 septembre. Prix : 249 dollars.

Écrit par Cam Bunton.