(Pocket-lint) - Nous mettons des écouteurs sur l'une des zones les plus sales de notre corps : Nos oreilles. Elles deviennent moites et encrassées par la cire et doivent être nettoyées. Si vous possédez une paire d'AirPods, d'AirPods Pro ou même d'AirPods Max, vous avez peut-être remarqué une certaine accumulation sur eux, mais vous craignez peut-être d'endommager votre appareil Apple en y mettant de l'eau ou des nettoyants chimiques. Après tout, ils sont chers. Qui sait ce qui peut les affecter ? Eh bien, Apple le sait et a publié une documentation d'assistance pour les clients qui souhaitent nettoyer leurs écouteurs et leurs casques en toute sécurité. Voici les étapes officielles, directement fournies par Apple.

Si vous cherchez à désinfecter vos écouteurs et votre casque Apple, voici les seuls produits de nettoyage approuvés que vous pouvez utiliser :

Apple est précis sur la façon dont vous devez nettoyer physiquement vos écouteurs et casques. Vous trouverez ci-dessous les bases, mais si nous répondons également à d'autres questions que vous pourriez avoir sur la façon de nettoyer vos AirPods, AirPods Pro et AirPods Max plus loin dans ce guide. Par exemple, que devez-vous faire si les coussinets de vos AirPods Max sont tachés ? Pouvez-vous immerger vos écouteurs et vos casques dans des produits de nettoyage ? Et l'eau ? Nous répondons à toutes ces questions.

Apple mentionne les savons, les shampooings, les après-shampooings, les lotions, les parfums, les solvants, les détergents, les acides ou les aliments acides, les insectifuges, les crèmes solaires, les huiles et les teintures capillaires comme des produits susceptibles de tacher ou d'endommager vos casques ou vos écouteurs. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez essuyer délicatement les surfaces extérieures de vos AirPods, AirPods Pro et AirPods Max à l'aide de lingettes d'alcool isopropylique, d'alcool éthylique ou de lingettes désinfectantes Clorox.

Pour nettoyer votre étui de chargement AirPods et AirPods Pro, utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux. Vous pouvez légèrement humidifier le chiffon avec de l'alcool isopropylique, mais là encore, ne mettez pas de liquide dans le port de charge. Si vous devez nettoyer le connecteur Lightning, utilisez une brosse propre, sèche et à poils doux. Mais évitez de mettre quoi que ce soit directement dans les ports de charge.

Sur vos AirPods Max, vous pouvez également utiliser un chiffon doux non pelucheux, sec ou légèrement mouillé d'eau fraîche. Mais ne faites jamais passer vos écouteurs sous l'eau. Vous ne pouvez pas laisser entrer de liquide dans les ouvertures. Il en va de même pour vos AirPods. S'ils entrent en contact avec du liquide, y compris la sueur d'une séance d'entraînement, essuyez-les avec un chiffon sec en microfibre. Si vous devez nettoyer les mailles du microphone et du haut-parleur de vos écouteurs, utilisez un coton-tige sec.

N'utilisez pas de produits nettoyants sur les mailles du haut-parleur des AirPods et des AirPods Pro ou sur les coussinets en maille et les coussinets de vos AirPods Max.

Non. Ne les faites pas fonctionner sous l'eau. Vous devez éviter d'introduire de l'humidité dans toutes les ouvertures. Les AirPods (1re et 2e génération), l'étui de chargement, les AirPods Max et le Smart Case ne sont ni étanches ni résistants à l'eau.

Si de l'eau s'est accumulée dans l'embout de l'un de vos AirPods, Apple recommande de tapoter l'AirPod sur un chiffon doux, sec et non pelucheux, l'ouverture de l'embout étant orientée vers le bas, pour le retirer. Ensuite, retirez les embouts de chaque AirPod et rincez-les à l'eau. N'utilisez pas de produits de nettoyage. Essuyez les embouts avec un chiffon doux, sec et non pelucheux, et assurez-vous que les embouts sont complètement secs avant de les fixer à nouveau sur chaque AirPod.

Non. Apple a indiqué que vous ne devez pas utiliser de produits contenant de l'eau de Javel ou du peroxyde d'hydrogène.

Non. Apple a indiqué qu'il ne fallait pas immerger vos AirPods, AirPods Pro et AirPods Max dans des produits de nettoyage.

Si vos AirPods Max sont exposés à quelque chose qui pourrait causer des taches ou d'autres dommages, Apple a dit de les essuyer avec un chiffon "légèrement humidifié avec de l'eau douce" et de les sécher avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. Veillez à ne pas introduire de liquide dans les ouvertures, et n'utilisez jamais d'objets pointus ou de matériaux abrasifs pour nettoyer vos AirPods Max. Vous ne devez pas non plus essayer d'utiliser vos AirPods Max avant qu'ils ne soient complètement secs après avoir été nettoyés.

Oui. Apple vous recommande en fait de préparer une petite solution et vous donne des instructions précises sur la marche à suivre. Dans un récipient propre, mélangez 5 ml (1 c. à thé) de détergent à lessive liquide dans 250 ml (1 tasse) d'eau. Vous pouvez ensuite retirer les coussinets des oreillettes pour les nettoyer. Lorsque vous êtes prêt, trempez un chiffon non pelucheux dans la solution d'eau savonneuse, essorez-le un peu et frottez doucement les coussinets et le serre-tête avec le chiffon pendant une minute chacun, explique Apple.

Lorsque vous nettoyez l'arceau, Apple recommande de tenir vos AirPods Max à l'envers pour "empêcher le liquide de s'écouler dans le point de fixation de l'arceau". Apple a également recommandé d'essuyer les coussins et le bandeau avec un chiffon distinct légèrement humidifié avec de l'eau fraîche. Pour les sécher, vous devez utiliser un chiffon doux, sec et non pelucheux. Veillez à éliminer tout excès d'humidité, puis posez vos AirPods Max à plat pour les faire sécher pendant au moins une journée.

Ne rattachez pas les coussins à vos écouteurs avant qu'ils ne soient complètement secs et prêts à être utilisés à nouveau.

Bien sûr, vous pouvez nettoyer l'étui intelligent de vos AirPods Max. Utilisez simplement un chiffon doux, sec et non pelucheux. Vous pouvez humidifier légèrement le chiffon avec de l'alcool isopropylique. Dans les deux cas, laissez sécher l'étui et n'utilisez jamais de matériaux abrasifs.

Consultez le hub d'assistance d'Apple pour obtenir des instructions supplémentaires sur l'entretien de vos AirPods, AirPods Pro et AirPods Max.

Écrit par Maggie Tillman.