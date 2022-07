Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les AirPods et AirPods Pro d'Apple ne sont pas à l'abri des bogues et des dysfonctionnements. Parfois, les choses se détraquent un peu. Peut-être que votre connexion Bluetooth à votre iPhone fait des siennes. Heureusement, vous pouvez réinitialiser les écouteurs sans fil d'Apple . Il s'agit d'un petit truc que vous pouvez faire pour les remettre en état de marche. Ce n'est peut-être pas toujours la solution. Mais ça vaut le coup d'essayer.

Voici comment réinitialiser vos AirPods et AirPods Pro.

Il s'agit honnêtement d'un processus simple. Suivez les étapes ci-dessous pour "réinitialiser en usine" vos AirPods ou AirPods Pro.

Placez votre AirPods ou AirPods Pro sur son étui de chargement. Assurez-vous que le couvercle est fermé. Après 30 secondes, ouvrez le couvercle de votre étui pour vous connecter à votre iPhone ou iPad. Sur l'un ou l'autre des appareils, allez dans Réglages > Bluetooth et appuyez sur l'icône bleue " i " à côté de vos AirPods. Si vous ne voyez pas vos AirPods dans Réglages > Bluetooth, passez à l'étape suivante. Touchez Oublier cet appareil et touchez à nouveau pour confirmer. Ouvrez le couvercle et appuyez sur le bouton situé à l'arrière de l'étui pendant environ 15 secondes. Attendez que le voyant d'état clignote en orange, puis en blanc.

Si vous utilisez un téléphone Android, les deux premières étapes sont les mêmes, puis c'est différent. Voir ci-dessous.

Les meilleurs écouteurs Lightning en 2022 pour votre iPhone ou iPad Par Cam Bunton · 5 Juillet 2022 Quels sont les meilleurs écouteurs dotés d'un connecteur Lightning ? Nous avons rassemblé les meilleurs dans ce guide.

Allez dans Paramètres > Appareils connectés. Appuyez sur l'icône en forme de roue dentée à côté de vos AirPods ou AirPods Pro. Appuyez sur Oublier, puis sur Oublier le périphérique pour confirmer.

Une fois que vous aurez réinitialisé vos AirPods ou AirPods Pro, les écouteurs sans fil ne reconnaîtront plus automatiquement les appareils appairés à votre compte iCloud. L'ouverture d'un étui AirPods à proximité d'un appareil iOS lancera le processus de configuration comme si vous l'utilisiez pour la première fois. Pour plus de conseils et d'astuces sur la façon de maîtriser les écouteurs sans fil d'Apple, consultez le guide détaillé de Pocket-lint ici.

Vous pouvez réinitialiser les AirPods originaux, les AirPods 2, les AirPods 3 ou les AirPods Pro à réduction de bruit.

squirrel_widget_148309

squirrel_widget_168834

Écrit par Maggie Tillman.