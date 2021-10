Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé la troisième génération de ses AirPods standards, qui intègrent la technologie Spatial Audio de la société , déjà présente sur les AirPods Pro et AirPods Max .

La troisième génération dAirPod a été repensée, à la fois à lextérieur et à lintérieur. Ils empruntent des détails de conception aux AirPods Pro, avec des tiges plus courtes que les AirPods de deuxième génération et des capteurs de force pour un meilleur contrôle de vos appels téléphoniques et de votre musique.

À lintérieur, Apple a ajouté un pilote à faible distorsion, censé fournir des basses puissantes et des "fréquences nettes et nettes".

Bien que les AirPods de troisième génération noffrent pas de suppression du bruit comme les AirPods Pro plus chers, ils offrent une résistance à leau et à la transpiration, ainsi quun égaliseur adaptatif.

On dit aussi que la durée de vie de la batterie est plus longue - comme vous vous en doutez probablement. Les AirPod de troisième génération offriraient six heures découte et un total de 30 heures si vous incluez les frais supplémentaires du boîtier de chargement sans fil, qui est également désormais compatible avec MagSafe.

Comme avec les AirPod précédents, les AirPod de troisième génération ont une configuration rapide en un clic sur les appareils Apple, et ils basculeront également automatiquement entre tous vos appareils Apple. Ils sont également compatibles avec le réseau Find My .

Les AirPods Apple de troisième génération sont disponibles en précommande à partir du 18 octobre pour 179 $ aux États-Unis et 169 £ au Royaume-Uni, les plaçant entre les AirPods (2e génération) et les AirPods Pro. Ils arriveront sur les tablettes le 26 octobre.

