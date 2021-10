Apple AirPods Pro 2 narrivera peut-être pas avant la fin de 2022, mais devrait offrir une réduction du bruit améliorée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple lancera les AirPods Pro 2 au troisième trimestre 2022 avec une multitude de mises à niveau mineures.

Cest la dernière suggestion du leaker AppleLeaksPro, qui, comme le montre le Tweet ci-dessous, a mis à jour un rapport précédent pour noter que les écouteurs sans fil arriveront à la fin de lannée prochaine.

Auparavant, le leaker avait suggéré que la mise à niveau par rapport aux AirPods Pro de première génération arriverait au quatrième trimestre 2021 ou au premier trimestre 2022, mais cela a maintenant été révisé.

Nous navons pas seulement une date de sortie spéculative non plus, avec une autonomie accrue, une suppression du bruit améliorée et des capteurs de lumière ambiante, tous conçus pour figurer sur le modèle supposé.

Permettez-moi de mettre à jour ce rapport. Ne vient pas avant le troisième trimestre 2022 https://t.co/O3FNmnS4S2 – LeaksApplePro (@LeaksApplePro) 7 octobre 2021

Comme le prix de détail de la génération actuelle, il est également indiqué que les AirPods Pro 2 arriveraient avec un prix de 249 $. Et, en passant, nous avons récemment vu les AirPods Pro plonger sous la barre des 200 $ / 200 £ pour la première fois.

Aucune raison du retard supposé na été fournie dans le tweet mettant à jour le rapport initial, ce qui, bien sûr, laisse les choses très ouvertes à linterprétation. Cela pourrait être un changement de réglementation dans la stratégie de lancement dApple, ou peut-être même une tragédie des pénuries de puces électroniques en cours.

Comme pour toutes les fuites et rumeurs de cette nature, il est également très possible que toutes ces informations soient tout simplement inexactes.

Après tout, nous sommes encore loin de la date de sortie maintenant rumeur, et beaucoup de choses peuvent également changer dici là.

Ce que nous dirions, cependant, cest que les fonctionnalités mises à niveau évoquées dans le rapport initial dAppleProLeaks suivent ce que nous avons vu avec la mise à niveau des AirPods 2 , et ne peuvent donc pas être exclues à ce stade.

Nous enregistrerons toutes les rumeurs concernant les AirPods Pro 2, alors restez à lécoute pour plus dinformations au cours des prochains mois.