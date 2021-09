Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lévénement California Streaming dApple allait et venait, avec des mises à jour de la gamme iPhone , de l iPad et de l Apple Watch . Cependant, les nouvelles sur les prochains AirPods 3 nont pas été annoncées - malgré le fait que de nombreux fuiteurs notables dApple ont tous indiqué que lévénement était une opportunité de dévoilement possible.

Quoi quil en soit, dautres rapports semblent indiquer quApple prépare un autre événement plus tard dans le mois de septembre pour présenter une nouvelle gamme de modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces redessinés, aux côtés dun plus grand iMac en silicium dApple et, bien sûr, de nouveaux AirPod.

Les informations concernant les AirPods 3 déjà en production proviennent de Digitimes , qui, dans son rapport sur le mur payant, détaille comment la société de Cupertino a déjà commencé à recevoir les expéditions finalisées des nouveaux écouteurs par les fournisseurs.

Sur le papier au moins, il semble plus logique dintroduire un ensemble repensé dAirPod aux côtés de la nouvelle série diPhone 13, toujours légèrement repensée, étant donné que les AirPod originaux ont été introduits pour la première fois aux côtés de liPhone 7 en 2016 lorsque Apple a décidé de supprimer le casque. prise de ses appareils.

Comme nous le savons déjà, cependant, ce ne sera pas le cas, et nous sommes maintenant dautant plus susceptibles de voir un nouvel ensemble découteurs sans fil aux côtés de la nouvelle gamme Mac de lentreprise dans quelques semaines seulement.

Au cas où vous vous demanderiez à quoi pourrait ressembler une nouvelle édition dAirPods, une fuite davril semble nous donner une idée générale du nouveau design : un boîtier et des tiges plus courts et plus carrés, le rendant plus conforme aux AirPods Pro sans embouts en caoutchouc réglables.

Une prétendue image pratique dApple AirPods 3 a été divulguée sur Weibo. #Apple #AirPods3 #AppleEvent pic.twitter.com/m7Zv3lvt1F – Mukul Sharma (@stufflistings) 16 avril 2021

