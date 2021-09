Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les vélos Pelotons Bike, Bike+, Tread et Tread+ ont tous des haut-parleurs à bord pour que vous puissiez écouter de la bonne musique et des instructeurs enthousiastes sans aucun casque.

Les options déquipement de la société américaine ont également toutes une prise casque 3,5 mm intégrée, vous permettant de brancher nimporte quel casque filaire que vous pourriez avoir, à condition quils aient une connexion 3,5 mm, ou vous avez un adaptateur si vos écouteurs sont Lightning ou USB Type-C .

Mais quen est-il de la connexion d un casque Bluetooth à votre vélo ou à votre bande de roulement Peloton ? Et plus précisément, quen est-il de la connexion des AirPods dApple ?

Si vous souhaitez écouter vos entraînements Peloton via Bluetooth ou des écouteurs sans fil au lieu des haut-parleurs intégrés, suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter.

Si vous avez une paire découteurs Apple, quil sagisse des AirPods standard, des AirPods Pro , des AirPods Max ou de certains Beats sans fil, comme le PowerBeats Pro, voici comment les connecter à Peloton.

Il convient de rappeler que seuls les AirPods Pro et les Beats PowerBeats Pro résistent à la transpiration de ce qui précède et si vous ne transpirez pas sur le Peloton, vous ne travaillez pas assez dur. Lutilisation découteurs non résistants à la transpiration peut les ruiner à long terme, alors gardez cela à lesprit si vous prévoyez de coupler les AirPod standard .

Appuyez sur Paramètres dans le coin supérieur droit de votre écran Peloton Appuyez sur Audio Bluetooth Appuyez et maintenez enfoncé le bouton à larrière des AirPods ou AirPods Pro jusquà ce quil clignote en blanc Pour les AirPods Max, maintenez enfoncé le bouton de contrôle du bruit jusquà ce que le voyant détat clignote en blanc Pour Beats PowerBeats Pro, ouvrez le couvercle du boîtier et appuyez sur le bouton à lavant jusquà ce que le voyant détat clignote en blanc Appuyez sur « Connecter » à côté de vos AirPods dans la liste sur lécran Peloton Une fois connecté une fois, Peloton reconnaîtra vos AirPod lorsque vous ouvrirez le couvercle et se connectera automatiquement

Si vous possédez une paire découteurs Bluetooth ou sans fil, comme Bose , Sony , JBL ou une autre marque que vous souhaitez connecter à votre Peloton, suivez les étapes ci-dessous.

Appuyez sur Paramètres dans le coin supérieur droit de votre écran Peloton Appuyez sur Audio Bluetooth Mettez votre casque en mode appairage Trouvez votre casque dans la liste et appuyez sur « Connecter » Cest ça.

Si vous possédez une Apple Watch et que vous souhaitez lutiliser avec votre Peloton pour le suivi de la fréquence cardiaque , nous vous proposons une fonctionnalité distincte .