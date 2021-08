Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Plusieurs fonctionnalités arriveront pour les AirPods dApple lors du lancement du logiciel iOS 15 plus tard cette année, notamment une prise en charge appropriée du réseau Find My de lentreprise.

Avec Conversation Boost et Spatial Audio , il semble que les AirPods Pro et AirPods Max seront liés à votre identifiant Apple plutôt que de simplement travailler avec Precision Finding lorsque la prochaine version du logiciel arrivera.

Les AirPods Pro et AirPods Max fonctionneront de la même manière que les AirTags dApple , en utilisant la technologie Bluetooth pour localiser leur emplacement lorsque vous êtes à proximité deux mais que vous ne savez pas exactement où ils se trouvent. Ils afficheront également leur emplacement sur une carte, même sils ne sont pas connectés à votre iPhone ou iPad.

Pour que cela fonctionne, les AirPods Pro et AirPods Max doivent être liés à lidentifiant Apple dun utilisateur, que 9to5Mac a repéré dans le code interne diOS 15. Il est dit que les AirPods et AirPods 2 dorigine ne sont pas compatibles avec cette fonctionnalité et bien que les AirPods Pro et AirPods Max soient liés à un identifiant Apple, ils noffriront pas la fonction de verrouillage dactivation des autres appareils Apple.

En se liant à un identifiant Apple, les AirPods Pro et AirPods Max continueront denvoyer leur position à cet utilisateur même si quelquun dautre les connecte à un autre appareil. 9to5Mac a également repéré des animations dans iOS 15 bêta 5 qui montrent aux utilisateurs comment supprimer également les AirPod de Find My Network.

LiOS 15 dApple devrait sortir en septembre de cette année, aux côtés des nouveaux modèles diPhone 13 .