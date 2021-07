Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si les derniers rapports sont vrais, Apple a prévu de nombreuses annonces de nouveaux matériels pour les six prochains mois environ.

La société de Cupertino aurait prévu de lancer la production des AirPod de troisième génération, alias AirPods 3 , en août, pour une sortie au second semestre 2021. Elle prévoit également de vendre une nouvelle version de l iPhone SE avec 5G au premier semestre. Lannée prochaine. Tout cela est selon des sources anonymes parlant à Nikkei.

Nikkei, qui a dexcellents antécédents en matière de fuite dinformations Apple liées aux canaux dapprovisionnement, a déclaré quApple avait choisi de ne pas mettre à jour liPhone 12 Mini. Au lieu de cela, il se concentrera sur la mise à niveau de liPhone SE. La gamme diPhone 2022 dApple sera entièrement 5G, le prochain iPhone SE utilisant une puce Qualcomm 5G ainsi quun processeur A15 qui na pas encore été annoncé. Le téléphone conserverait également ses écrans LCD de 4,7 pouces et son bouton daccueil avec Touch ID.

Au-delà de liPhone SE 5G, Nikkei a affirmé quApple pourrait publier de nouvelles versions du MacBook Pro plus tard cette année. Ils seront disponibles dans des tailles décran de 14 et 16 pouces et exécuteront des processeurs Arm conçus par Apple. Fait intéressant, ils nauront pas de barre tactile et ils emballeront le chargement MagSafe.

Quant aux nouveaux AirPods, les détails étaient minces. Mais avec le lancement de la production de masse le mois prochain, on suppose quils pourraient être lancés dès septembre avec le prochain iPhone. Cependant, Apple pourrait attendre pour les lancer avec ses nouveaux MacBook Pro ou dautres produits plus tard dans lannée.