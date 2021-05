Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple met généralement à jour ses produits populaires chaque année, et la gamme AirPods nest pas différente. Il y a eu de nombreuses fuites, des images aux prétendues spécifications, concernant les AirPods et AirPods Pro de nouvelle génération. Mais un nouveau rapport regarde encore plus loin, les mises à jour 2022.

Bloomberg a réitéré que les AirPods 3 et AirPods Pro 2 débarqueront cette année, mais apparemment, ils seront à nouveau mis à jour lannée prochaine, le modèle Pro gagnant des capteurs de mouvement avec des fonctionnalités de suivi de la condition physique. Apple a également envisagé déliminer les tiges des AirPods Pro et prévoit de tester le design sur une nouvelle paire découteurs sans fil de marque Beats que LeBron James portait peut-être sur de récentes photos Instagram.

Les tiges des AirPod de base peuvent également être raccourcies. Il semble également quils nobtiendront pas de suppression active du bruit.

Enfin, Apple explore de nouvelles couleurs pour le casque supra -auriculaire AirPods Max sorti en décembre, et développe de nouveaux produits HomePod tels quun boîtier Apple TV avec un haut-parleur et un appareil photo et un haut-parleur haut de gamme semblable à Amazon Echo Show iPad pour un écran.

Mark Gurman de Bloomberg a de bons antécédents en matière de révélation de détails sur les produits Apple qui nont pas encore été annoncés, une grande partie de ce quil prétend ici pourrait se concrétiser. Nous pensons en particulier que les AirPods Pro de suivi de la condition physique ont le plus de sens étant donné laccent mis par Apple sur la santé.

Écrit par Maggie Tillman.