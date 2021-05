Les AirPods 3 dApple seront-ils lancés le 18 mai?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon une nouvelle rumeur, Apple lancera les AirPods 3 la semaine prochaine.

Nous attendons depuis longtemps une mise à jour des AirPods 2 avec de fortes rumeurs selon lesquelles ils ressembleront davantage aux AirPods Pro en apparence, avec une tige plus courte mais sans la capacité active de réduction du bruit ou des embouts en silicone et avec un boîtier légèrement plus petit.

Il semble également quApple lancera bientôt une version audio haute résolution dApple Music avec le support Dolby Audio et que lannonce des nouveaux AirPods pourrait donc être programmée pour cela. 9to5Mac a trouvé des détails dans le code bêta diOS 14.6 qui suggère le nouveau service de qualité supérieure, probablement appelé Apple Music HiFi.

iOS 14.6 est déjà dans sa troisième version bêta de développeur, il suggère donc que la version du système dexploitation mobile dApple sera déployée dans un délai raisonnable.

La dernière rumeur vient de YouTuber Luke MIani comme rapporté par 9to5Mac via le site Apple Track . Bien que cela ne soit pas suffisant pour nous de dire que cette rumeur est une rumeur avec laquelle il faut compter, la collecte de toutes les informations ensemble signifie quil y aura probablement un certain mouvement à ce sujet bientôt. Nous verrons la semaine prochaine, mais les AirPod sont devenus un énorme produit dApple et il voudra maintenir lélan.

Nous pensons également quApple Music HiFi est un lancement de certificat mort cette année en raison des débuts imminents de Spotify HiFi.

Écrit par Dan Grabham.