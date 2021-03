Voici à quoi pourraient ressembler les Apple AirPods 3

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine génération dApple AirPods standard fait lobjet de rumeurs depuis un certain temps, mais la dernière fuite nous donne une très bonne indication de ce à quoi ils pourraient ressembler.

Des rumeurs précédentes ont affirmé que la troisième génération dAirPods - ou AirPods 3 comme nous les appelons - serait un croisement entre les AirPods standard et les AirPods Pro et des images de fuite des écouteurs dans la chair semblent le soutenir.

Les images proviennent de LeaksApplePro et elles montrent à quoi ressemble un boîtier similaire à lAirPods Pro en ce quil est plus large que le boîtier AirPods standard, ainsi que des écouteurs de conception différente des AirPods standard et des AirPods Pro.

Sur la base des images - si elles sont réelles - les AirPods 3 seront plus ronds que les AirPod standard et auront des tiges plus courtes, comme les AirPods Pro. Les évents noirs sont également beaucoup plus grands que les AirPods actuels, ce qui est le même que ce que nous avons vu dans une fuite précédente, correspondant à un design similaire aux AirPods Pro mais sans les embouts moulés.

Rien ne permet de dire que les dernières images sont réelles, mais elles soutiennent les rumeurs et les fuites précédentes. En termes de fonctionnalités, les AirPods 3 auraient une certaine résistance à leau et une annulation du bruit. Ils devraient également comporter une nouvelle puce.

Selon la rumeur, Apple aurait un événement prévu pour le 23 mars où les AirTags et les nouveaux iPad sont attendus. Étant donné que la deuxième génération dAirPods standard a été révélée en mars 2019, nous ne serions pas surpris de voir la troisième génération apparaître officiellement dans quelques semaines.

Écrit par Britta O'Boyle.