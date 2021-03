Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Spatial Audio dApple a été introduit avec iOS 14 en septembre 2020 et cest la réponse dApple à Dolby Atmos pour casque et 360 Reality Audio de Sony .

La technologie est conçue pour offrir un son de cinéma à travers vos écouteurs AirPods Pro et AirPods Max qui vous entourent et donnent limpression que le son vient de tout autour de vous. Pendant ce temps, le champ sonore reste mappé sur lappareil sur lequel vous regardez le film ou la vidéo et la voix reste avec lacteur ou laction à lécran.

Voici comment cela fonctionne, sur quels appareils il est disponible, comment vous lallumez et léteignez et tout ce que vous devez savoir.

Spatial Audio vous permet dentendre laudio en trois dimensions à partir de vidéos prises en charge qui suivent le mouvement de votre iPhone ou iPad.

Lidée de la techonologie est de recréer ce que vous entendriez dans un cinéma, où les sons semblent venir de tout autour de vous, que ce soit devant, derrière, sur le côté. Pour ce faire, Spatial Audio utilise les signaux 5.1, 7.1 et Dolby Atmos dun film ou dune vidéo compatible, applique des filtres audio directionnels et ajuste les fréquences transmises à chaque oreille.

Là où Spatial Audio diffère des autres technologies similaires comme Dolby Atmos for Headphones, cest dans son suivi. Les accéléromètres et les gyroscopes des AirPods Max et AirPods Pro sont utilisés pour suivre votre tête et positionner le son en conséquence, mais Spatial Audio suit également votre iPhone ou iPad afin que le son que vous entendez soit également relatif à lécran sur lequel vous regardez.

Par conséquent, lorsque Spatial Audio est activé et que vous regardez un film ou une vidéo pris en charge, si vous tournez la tête ou déplacez votre appareil, le dialogue que vous entendez reste avec lacteur ou laction à lécran.

Vous aurez besoin de plusieurs éléments pour faire lexpérience de Spatial Audio. Tout dabord, vous aurez besoin des écouteurs AirPods Pro ou AirPods Max.

Vous aurez alors besoin dun iPhone 7 ou version ultérieure ou de liPad Pro 12,9 pouces (3e génération) ou version ultérieure, iPad Pro 11 pouces, iPad Air (3e génération) et version ultérieure, iPad (6e génération) et version ultérieure, iPad mini ( 5e génération et versions ultérieures).

Vous aurez également besoin diOS 14 ou iPadOS 14 ou version ultérieure et du contenu audiovisuel dune application prise en charge. Si une application prend en charge 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos, elle fonctionnera avec Spatial Audio.

Pour activer Spatial Audio, suivez les étapes ci-dessous.

Aller aux paramètres Appuyez sur Bluetooth Trouvez vos AirPods Pro ou AirPods Max Appuyez sur le «i» à côté de vos écouteurs Faites défiler vers le bas et basculez sur Spatial Audio Vous pouvez également appuyer sur `` Voir et entendre comment cela fonctionne pour une démonstration rapide en le comparant à laudio stéréo

Lorsque vous regardez une vidéo ou un film compatible sur votre iPhone ou iPad avec vos AirPods Pro ou AirPods Max, voici comment contrôler Spatial Audio et vérifier sil est activé:

Faites glisser votre doigt depuis le haut de votre écran ou vers le haut depuis le bas, selon le modèle de votre iPhone ou iPad pour ouvrir le centre de contrôle Appuyez sur le bouton de contrôle du volume et maintenez-le enfoncé Un autre écran apparaîtra où vous pourrez voir licône Spatial Audio Appuyez dessus une fois pour lactiver ou le désactiver. Il est bleu lorsquil est allumé et noir lorsquil est éteint. Si les ondes sonores pulsent autour de la tête de la personne dans licône, Spatial Audio est activé. Sils ne bougent pas mais que licône est bleue, Spatial Audio est activé mais pas actif pour le contenu que vous écoutez.

Écrit par Britta O'Boyle.