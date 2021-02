Sagit-il de notre premier aperçu des prochains AirPods dApple?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il pourrait sagir de la troisième génération dAirPods standard dApple. À première vue, ils ressemblent aux AirPods Pro. Mais ils nont pas les embouts moulés et ressemblent plus à une maison à mi-chemin entre les Pros et les AirPods 2.

Le boîtier est un peu plus large que le boîtier AirPods 2 mais moins large que le boîtier Pro, tandis que les écouteurs eux-mêmes sont clairement mais subtilement différents des AirPods existants sur le marché.

Des rumeurs circulent depuis un certain temps selon lesquelles tout nouvel AirPod standard sinspirera des AirPods Pro et cest clairement en action ici, avec une tige plus courte et des mailles de haut-parleurs plus grandes - cela pourrait indiquer que la suppression du bruit arrive sur les AirPods standard ou cela pourrait être une version de la technologie dégalisation de la pression atmosphérique AirPods Pro conçue pour réduire la `` fatigue que vous ressentez en portant de nombreux écouteurs pendant de longues périodes.

Les AirPods 2 actuels pourraient également rester, bien sûr, et simplement tomber à un prix moins cher - peut-être autour de 129 $ / £ ou même 99.

La fuite provient de 52audio , qui a un dossier irrégulier pour de telles informations dans le passé - comme le souligne MacRumors , il portait auparavant une image aux rayons X des AirPods Pro qui, selon lui, étaient les nouveaux écouteurs mais qui ne létaient pas.

Écrit par Dan Grabham.