Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On dit depuis longtemps quApple travaille sur des successeurs auxAirPods et AirPods Pro , mais le dernier rapport soutient les affirmations précédentes que nous pourrions les voir plus tôt cette année que ce qui était initialement prévu.

Selon le rapport de Digitimes , les AirPods Pro 2 pourraient arriver dans la première moitié de 2021, ce qui rejoint un rapport de Macotakara suggérant que la prochaine génération découteurs sans fil pourrait apparaître aux côtés dun nouvel iPhone SE en avril 2021.

Avant ces rapports, on pensait que les AirPods Pro 2 et les AirPods 3 narriveraient pas avant la seconde moitié de 2021.

Les informations contenues dans le rapport Digitimes proviennent de sources industrielles anonymes affirmant que le fournisseur de mémoire flash Winbond devrait être lun des fournisseurs de flash pour les prochains AirPod "dont le lancement est prévu plus tard au cours du premier semestre de cette année". Il a ajouté que "le fabricant de puces basé à Taiwan exploitera ses lignes de production flash NOR à une utilisation presque complète de sa capacité pendant la période de six mois".

Selon certaines rumeurs, les AirPods Pro 2 seraient peut-être disponibles en deux tailles, offriraient une forme plus arrondie et compacte, ce qui pourrait éventuellement abîmer la tige et il a été suggéré quils utiliseraient la puce W2 dApple. Quant aux AirPods 3, on prétend quils sorienteront davantage vers le design AirPods Pro, offrant une tige plus courte et des embouts doreille remplaçables.

Vous pouvez tout lire sur les rumeurs entourant les AirPods Pro 2 dans notre fonction distincte , ainsi que les rumeurs entourant les AirPods 3 .

Écrit par Britta O'Boyle.