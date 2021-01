Y aura-t-il une version moins chère des AirPods Max dApple?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le mois dernier, nous avons eu la sortie attendue depuis longtemps mais toujours surprenante des AirPods Max dApple. mais il y a quelques problèmes avec les nouveaux écouteurs - le prix élevé et les matériaux lourds.

Cependant, un nouveau rapport suggère quune version moins chère peut être entrante, ce qui éliminerait ces deux problèmes. Les AirPods Max Lite, comme nous les appellerons, auraient probablement des écouteurs en plastique plutôt quen métal et coûteraient 349 $ selon le rapport dAppleLeaksPro. Ce prix serait directement opposé à des concurrents bien connus comme le Sony WH-1000XM4.

Même si le matériau des écouteurs change, il est fort probable que les nouveaux écouteurs conserveraient le bandeau en acier inoxydable et en tissu pour une flexibilité maximale et le même look.

Les AirPods Max dApple ont impressionné par leur qualité sonore et leur suppression du bruit et en font assez pour justifier leur prix élevé si - et seulement si - vous êtes un aficionado dApple. Le seul autre problème que les critiques ont eu concerne létui, qui ne protège pas vraiment les écouteurs du tout - pourrions-nous également voir une nouvelle version de ce dernier?

Écrit par Dan Grabham.