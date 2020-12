Le studio AirPods dApple sera-t-il enfin dévoilé aujourdhui?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a une étrange pépite de spéculation de dernière minute qui fait le tour qui suggère quApple dévoilera enfin des écouteurs supra -auriculaires AirPods Studio cette semaine - peut-être même plus tard dans la journée.

Hier, des rumeurs en ligne suggéraient que la firme de Cupertino pourrait lancer une nouvelle Apple TV aujourdhui, mardi 8 décembre. Cependant, alors quApple se prépare peut-être à annoncer quelque chose de "sources multiples" prétendent quil sagira plutôt du légendaire AirPods Studio.

Selon les sources anonymes dAppleTrack, les écouteurs supra-auriculaires avec technologie de suppression adaptative du bruit pourraient être lancés aujourdhui, bien quils ajoutent également lavertissement que "les plans dApple sont historiquement fluides et sujets à changement".

Pendant ce temps, lexpert de confiance dApple, Mark Gurman de Bloomberg, a retweeté hier son histoire précédente sur le fait que les écouteurs étaient toujours sur la bonne voie pour la sortie. Cela pourrait être une indication supplémentaire que quelque chose est en préparation.

Nous avons même dit la semaine dernière que les écouteurs pourraient être lancés prochainement .

Nous resterons naturellement au courant de cela aujourdhui et vous ferons savoir si quelque chose devient plus concret.

Les écouteurs Apple AirPods Studio seraient dotés dune technologie de détection doreille, pour mettre la musique en pause lorsque vous les retirez, et pourraient coûter environ 349 $ (et léquivalent en livres). Vous pouvez en savoir plus sur eux ici .

Écrit par Rik Henderson.