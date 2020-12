Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien quApple ait récemment organisé trois événements différents , il pourrait avoir une autre annonce de produit dans sa manche. Selon MacRumors , qui a vu un "mémo interne" dApple, la société semble prévoir quelque chose pour le 8 décembre 2020.

Plus précisément, Apple a apparemment informé les fournisseurs de services quil avait des «changements liés à AppleCare» à venir mardi prochain à 5h30 PT (8h30 HE). Il a demandé aux techniciens de se préparer pour les nouveaux SKU de produits ainsi que pour les descriptions de produits et les prix nouveaux ou mis à jour. MacRumors a déclaré que ces types de mémos précèdent généralement les annonces de produits Apple, y compris, plus récemment, l iPhone 12 en octobre.

Cela dit, plusieurs rapports pensent quApple ne tiendra probablement pas un événement de presse dans un délai aussi court; Au lieu de cela, Cupertino pourrait publier des communiqués de presse pour annoncer quelques nouveaux produits. Lheure de 5h30 (heure du Pacifique) est un créneau populaire que la société choisit dannoncer discrètement du matériel, comme le MacBook Pro 13 pouces en mai 2020, le MacBook Pro 16 pouces en novembre 2019 et les AirPods de deuxième génération en mars 2019 .

De plus, L0vetodream, qui a une expérience fiable en matière de fuites, a récemment déclaré sur Twitter quil y aurait une "surprise de Noël dApple", bien que lon ne sache toujours pas ce quApple annoncera si tout cela est vrai. Peut-être quil lancera enfin ses AirTags de suivi des articles, ou peut-être les écouteurs intra-auriculaires AirPods Studio . Selon les rumeurs, ces produits seraient lancés en 2020 mais ne se sont jamais matérialisés.

Quoi quil en soit, il sera évidemment disponible avec la couverture AppleCare, nous supposons donc que ce sera du matériel. Restez à lécoute et nous vous tiendrons au courant.

Écrit par Maggie Tillman.