Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les AirPods Pro d Apple sont sortis fin octobre 2019, offrant un design différent des AirPod dorigine , ainsi quune résistance à la transpiration et à leau, un ajustement personnalisé, une annulation active du bruit et des commandes avancées sur lappareil.

Mais que pourrait apporter leur successeur au parti? Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur la deuxième génération dApple AirPods Pro, que nous appelons AirPods Pro 2.

T4 2021

249 $

Un rapport de Bloomberg suggère que lApple AirPods Pro 2 pourrait être publié en 2021, dautres sources suggérant que ce sera la seconde moitié de 2021, peut-être même le début de 2022.

En termes de prix, il a été affirmé que les AirPods Pro 2 coûteraient 249 $ aux États-Unis, ce qui est le même que le coût actuel des AirPods Pro.

Plus rond

Pas de tige

Les AirPods Pro présentent un design plus petit et plus compact que les AirPod dorigine, ainsi que des écouteurs personnalisés, bien que le modèle de deuxième génération soit encore plus compact.

On prétend que la conception pourrait suivre la voie du Samsung Galaxy Bud , éliminant entièrement la tige et offrant une forme plus arrondie qui remplit davantage loreille de lutilisateur.

Annulation du bruit

EQ adaptatif

Résistance à la sueur et à leau

Surveillance de la santé

Des fonctionnalités similaires à celles des AirPods Pro actuels sont attendues dans le modèle de prochaine génération, notamment la suppression du bruit, légalisation adaptative et la résistance à leau et à la transpiration.

On dit que les AirPods Pro 2 pourraient être dotés de fonctionnalités de surveillance de la santé, telles que la possibilité de surveiller la fréquence cardiaque, de détecter les mouvements de la tête et de compter les pas.

Il a également été dit que la suppression du bruit saméliorera légèrement et que des capteurs de lumière ambiante seront à bord.

Nouvelle puce sans fil

Améliorations de la batterie

On dit que la deuxième génération dAirPods Pro viendra avec une nouvelle puce sans fil, qui se trouverait également dans les AirPods 3 supposés .

En plus dune nouvelle puce sans fil - qui, bien que non confirmée semble assez probable - des améliorations de la batterie ont également été signalées.

Cest tout ce que nous avons entendu jusquà présent concernant les Apple AirPods Pro 2.

Mark Gurman de Bloomberg a rapporté quApple travaillait sur une version plus petite des écouteurs AirPods Pro sans tige et quils devaient arriver en 2021.

Les utilisateurs de Twitter LeaksApplePro ont affirmé connaître quelques détails concernant les AirPods Pro de deuxième génération.

AirPods Pro génération 2

-249 $

-Meilleure autonomie de la batterie

-Un peu mieux de la suppression du bruit.

-Capteurs de lumière ambiante.

Dans lensemble, une mise à jour pas si bonne, plus proche des AirPods gen 2 que des AirPods gen 1.

Attendez-vous à ce quils sortent au quatrième trimestre 2021 ou au premier trimestre 2022. - LeaksApplePro (@LeaksApplePro) 19 octobre 2020

MacRumors a rapporté que lanalyste Apple Ming-Chi Kuo avait prédit que les AirPods Pro 2 entreraient en production de masse entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. Le rapport discutait également des fonctionnalités de surveillance de la santé.

Selon Digitimes , Apple prévoit de révéler la deuxième génération dAirPods Pro au second semestre 2021.

Écrit par Britta O'Boyle.