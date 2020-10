Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple développe de nouvelles versions des AirPods et AirPods Pro , selon Mark Gurman et Debby Wu de Bloomberg , bien connus pour avoir récupéré Apple. Ils affirment que les deux écouteurs sans fil seraient bientôt mis à jour avec de nouveaux designs et des puces sans fil améliorées.

Les AirPods Pro de deuxième génération dApple pourraient ne plus avoir ces tiges blanches emblématiques, par exemple. Ils ressembleront plutôt à des Samsung Galaxy Buds + ou même à des Google Pixel Buds . Et ils auront probablement encore une annulation du bruit. Quant aux prochains AirPods , ils ressembleront davantage aux AirPods Pro actuels, avec des tiges plus courtes et des embouts remplaçables. Ils pourraient également avoir une meilleure autonomie de la batterie.

Techniquement, les prochains AirPod seront le modèle de troisième génération dApple, et ils pourraient être annoncés dès le premier semestre de lannée prochaine.

Bloomberg a également déclaré que les écouteurs supra-auriculaires dApple étaient toujours en préparation. Apple serait toujours en train de peaufiner le design; cela a changé la taille des pavés tactiles externes et le nombre de pièces échangeables. (Vous pourrez peut-être remplacer les coussinets doreille, par exemple.)

Enfin, Apple aurait discuté de lintroduction dun troisième haut-parleur HomePod, qui se situerait entre le HomePod à 299 $ et le HomePod mini à 99 $ . Mais on pense que le développement de ce haut-parleur en est à ses débuts.

Écrit par Maggie Tillman.