(Pocket-lint) - Apple pourrait ne pas annoncer de nouveaux écouteurs la semaine prochaine.

Il organise un événement le 13 octobre pour annoncer vraisemblablement le prochain iPhone ainsi que dautres matériels, tels que le soi-disant AirPods Studio, une paire découteurs supra-auriculaires de marque Apple qui font lobjet de rumeurs depuis des mois. Cependant, les partenaires de fabrication de la société nauraient pas les écouteurs prêts avant la fin du mois doctobre, selon Jon Prosser.

Prosser est un Apple Watcher et un fuyant connu qui est souvent cité dans des rapports concernant ce quApple prévoit, bien que son bilan soit mitigé. Néanmoins, ses sources anonymes affirment que la production de masse des AirPods Studios ne sera pas prête pour lévénement du 13 octobre.

«La production de masse dAirPods Studio nest pas terminée avant le 20 octobre», a tweeté Prosser, citant une personne censée connaître les plans dApple. "Je suppose quils pourraient encore les annoncer lors de lévénement du 13 octobre et les expédier à la fin de ce mois ou au début du prochain."

Le calendrier et le processus de fabrication ne sont pas spécifiés ici, bien que le principal avantage à retenir est que le studio AirPods pourrait encore faire ses débuts lors de lévénement spécial de la semaine prochaine. Mais il est également possible quils soient "publiés via un communiqué de presse à la fin de ce mois", a déclaré Prosser dans un tweet de suivi . "Ou poussé à lévénement de novembre. Personnellement, je ne sais pas quelle route ils vont emprunter", a-t-il ajouté.

En dautres termes, votre estimation est aussi bonne que la sienne en ce moment.

Écrit par Maggie Tillman.