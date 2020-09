Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a publié une mise à jour du micrologiciel - appelée 3A283 - pour les AirPods Pro qui semble introduire la prise en charge de Spatial Audio, une nouvelle fonctionnalité qui devrait être mise en ligne avec iOS 14. La mise à jour ajoute une option Spatial Audio au Control Center, mais elle nécessite actuellement la mise à jour bêta de ‌iOS 14‌ pour lutiliser.

Lors de la WWDC 2020, Apple a annoncé des changements intéressants à apporter à sa gamme AirPod via des mises à jour du micrologiciel - principalement, Spatial Audio pour les AirPods Pro et la commutation automatique pour tous les modèles. Le premier est un système de son surround virtuel. Il utilise le gyroscope et laccéléromètre des ‌AirPods Pro‌ et de liPhone pour suivre le mouvement de votre tête et la position de votre ‌iPhone‌, puis il compare ces données de mouvement afin davoir un impact sur le son que vous recevez.

Avec iOS 14 installé et une paire dAirPods Pro mis à jour avec le nouveau micrologiciel dApple, vous pouvez profiter de Spatial Audio. Bien quApple nait pas encore publié iOS 14 au public, il teste actuellement en version bêta une version presque finale du logiciel. La société devrait prochainement déployer iOS 14, peut-être avant le lancement du prochain iPhone .

Cette mise à jour du micrologiciel AirPods active également une fonction qui permet la commutation automatique entre les appareils. Disponible pour ‌AirPods‌ et ‌AirPods Pro‌, il leur permet de basculer de manière transparente entre votre MacBook, iPhone ou iPad, détectant le moment où vous changez la source audio souhaitée vers un nouvel appareil. Nous voulions cela depuis un certain temps, et cela a lair impressionnant, y compris le fait quun appel sur votre iPhone puisse vous ramener à votre téléphone pour une réponse rapide.

Ces deux fonctionnalités devraient être disponibles dès maintenant.

