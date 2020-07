Apple AirPods 3 devrait évoluer vers la conception dAirPods Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La troisième génération dApple de ses écouteurs sans fil devrait être lancée au début de 2021 et un récent rapport suggère quils adopteront une nouvelle conception similaire aux AirPods Pro .

Les AirPods 3 - comme on les appelle actuellement - succéderaient aux AirPods 2 qui sont arrivés en mars 2019, et l analyste de TF Securities Ming-Chi Kuo affirme quils passeront à une solution de système à puce comme les AirPods Pro.

Les AirPods standard actuels utilisent la technologie de montage en surface, mais une transition vers un système à puce - comme les AirPods Pro lont fait avec la puce H1 - permet à plus de technologie de sintégrer dans un espace plus petit.

Cela permettrait à son tour de changer la conception, ce qui entraînerait peut-être une tige plus courte comme les AirPods Pro et un éloignement de la conception en forme de tête de brosse à dents offerte par les écouteurs sans fil dApple depuis leur arrivée.

Kuo ne prévoit pas quelles fonctionnalités les AirPods 3 pourraient obtenir par rapport aux AirPods Pro dans son rapport, mais une durée de vie de la batterie plus longue, plus de temps de conversation et un étui de chargement sans fil seraient autant de fonctionnalités que nous attendrions.

Il est probable quApple laissera la suppression du bruit aux AirPods Pro, les différenciant des AirPods 3, mais nous espérons que le modèle standard gagnerait au moins la résistance à leau et à la transpiration.

La spéculation suggère que nous verrons les Apple AirPods 3 arriver vers mars 2021, soit deux ans après leur prédécesseur. Vous pouvez lire toutes les dernières rumeurs entourant les écouteurs dans notre fonction de récapitulation des rumeurs AirPods 3 .

Si vous ne voulez pas attendre lannée prochaine, voyez comment les Airpods 2 et AirPods Pro se comparent ici .