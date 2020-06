Comment obtenir des AirPod gratuits lorsque vous achetez un nouveau MacBook ou iPad

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple offre une offre fantastique aux étudiants et à leurs parents, ainsi quaux professeurs, au personnel et aux enseignants de tous les niveaux. Essentiellement, via la boutique Apple Education, vous pouvez obtenir un ensemble gratuit dAirPod de deuxième génération lors de lachat dun nouveau Macbook ou iPad.

Vous navez pas non plus besoin de fournir une pièce didentité ou un certificat si vous êtes un étudiant américain. Voici tout ce que vous devez savoir.

Accédez à la boutique Apple Education , puis faites défiler vers le bas jusquà ce que vous voyiez les nouvelles promotions dApple:

Achetez un Mac. Obtenez des AirPods. Économisez jusquà 200 $ sur un Mac et obtenez des AirPod sur nous, 20% de réduction sur AppleCare +, et plus encore.

Achetez un iPad. Obtenez des AirPods. Économisez jusquà 100 $ sur un iPad et obtenez des rabais sur les accessoires iPad et 20% de réduction sur AppleCare +.

Sélectionnez lun des appareils éligibles. Cest comme acheter nimporte quoi dautre sur le site Web dApple, seulement moins cher.

Vous navez pas besoin de fournir une pièce didentité ou des certificats à lavance, si vous êtes un étudiant américain. Si Apple nest pas certain que vous êtes éligible, il peut vous envoyer un e-mail pour vérification. Apple a également une limite sur le montant que les étudiants et les enseignants peuvent acheter en un an.

Vous aurez la possibilité de personnaliser votre appareil, par couleur, taille, etc. Faites cela, puis appuyez sur Continuer.

Une fois que vous avez frappé, Apple devrait faire surface avec les AirPods. Il dira: «Nous lançons des AirPods avec votre nouvel iPad», puis vous pourrez ajouter larticle à votre sac. Apple vous donne également la possibilité de passer aux AirPods avec létui de chargement sans fil pour 40 $ de plus, ou aux AirPods Pro pour 90 $ de leur poche. Seuls les AirPod standard de deuxième génération sont gratuits avec votre achat.

Une fois que vous avez ajouté les AirPod à votre sac, vous pouvez revoir votre sac et vérifier. Vous verrez la possibilité dajouter des accessoires à prix réduit et de bénéficier dune remise supplémentaire de 20% sur AppleCare + avant votre départ. Ces offres spéciales font partie de la promotion dApple.

Voici les modèles de Mac et iPad que vous pouvez acheter pour obtenir une paire gratuite dAirPods:

Apple a déclaré que des limites de quantité sappliquent. Voir sa politique de vente et de remboursement pour les termes et conditions complets.