Le Powerbeats Pro sans fil d Apple pourrait bientôt être disponible en quatre nouvelles couleurs vives, si les nouvelles images divulguées partagées par WinFuture sont en effet légitimes. Les images révèlent que le casque sera disponible en rouge, rose, bleu clair et jaune.

Apple a publié pour la dernière fois de nouvelles couleurs pour le Powerbeats Pro en août 2019, lorsquil a fait ses débuts pour la première fois sur des modèles blancs, verts et bleu foncé. Celles-ci sajoutaient bien sûr à la couleur noire dorigine.

Mis à part les nouvelles couleurs, les écouteurs seraient identiques à la gamme existante. Ils sont probablement alimentés par une puce H1 et ne comportent pas dannulation de bruit active. Dans lensemble, nous ne pensons pas quil existe une paire découteurs sans fil plus complète que le Powerbeats Pro. Vous bénéficiez dune autonomie incroyable, dun son agréable et dun ajustement suffisamment sécurisé pour lemporter lors de vos entraînements les plus extrêmes.

Le prix des nouvelles couleurs serait fixé à 249,95 € en Europe (environ 249 $ aux États-Unis). Une date de sortie est censée être prévue pour le 1er juin, bien que les nouvelles couleurs puissent être révélées plus tôt. Si tel est le cas, nous pensons que ce sera un lancement discret avec peut-être même aucune annonce réelle.

