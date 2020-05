Les écouteurs supra-auriculaires Apple AirPods Studio détectent lorsque vous les retirez

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les nouveaux écouteurs supra-auriculaires dApple devraient intégrer de nombreuses technologies innovantes. Les écouteurs devraient sappeler AirPods Studio - en sinspirant de la série découteurs supra-auriculaires Beats Studio - et comprendront une annulation active du bruit, comme on le suspecte, et devraient coûter 349 $ / 349 £.

AirPods Studio sera en mesure de détecter lorsque vous les supprimez, ce qui mettra la musique en pause comme avec les AirPods et AirPods Pro habituels. 9to5Mac suggère également quils pourront également détecter quand ils sont sur votre cou - cela semble suggérer quils seront toujours allumés et prêts, mais la musique sera mise en pause.

Cependant, si ni votre tête ni votre cou ne sont détectés, ils iront probablement en veille après un court instant. 4

Une autre suggestion - que nous prendrions avec une pincée de sel - dit que vous pouvez utiliser AirPods Studio dans les deux sens; le casque acheminera les canaux gauche et droit en conséquence.

Bien que vous puissiez les utiliser avec nimporte quel appareil, bien sûr, les appareils Apple pourront affiner le son à laide des paramètres dégalisation personnalisés. La source de 9to5Mac suggère que des ajustements à basse, moyenne et haute fréquence pourront être effectués. Cela suggère que ces écouteurs seront destinés aux prosommateurs et aux créateurs de contenu

Dautres preuves ont été trouvées pour les nouveaux écouteurs dans le code iOS 14 divulgué suggérant des options de couleur blanche et noire.