Spécifications, nouvelles et rumeurs dApple AirPods 3: que verrons-nous des AirPods de troisième génération

(Pocket-lint) - Les AirPods dApple connaissent un grand succès depuis leur arrivée il y a trois ans. Depuis la première génération, nous avons eu le modèle de deuxième génération au début de 2019 dans les AirPods 2 ou AirPods avec chargement sans fil comme on les appelait officiellement, suivi des AirPods Pro vraiment spectaculaires.

Bien que nous couvrons les rumeurs entourant la deuxième génération dAirPods Pro dans cette fonctionnalité, nous sommes principalement concernés par le produit que nous appellerons AirPods 3 - la mise à jour des principaux AirPods.

Nous avons également une fonctionnalité distincte pour les nouveaux écouteurs supra-auriculaires Apple .

Probablement juste des AirPods

Pourrait avoir un suffixe de 3e génération

Étant donné le penchant dApple pour conserver le même nom, nous prévoyons que tout produit de remplacement pour les AirPod actuels sappellerait toujours, simplement, AirPods.

Peut-être quils auraient un addendum de `` 3e génération , mais ils seraient presque certainement encore des AirPod et nous pensons que les rumeurs selon lesquelles ils sappelleraient AirPods Lite ou AirPods Pro Lite sont loin dêtre conformes.

On dirait le début de 2021 plutôt que la fin de 2020

Étant donné que nous avons vu les AirPods 2 lancés en mars 2019, notre argent est en mars 2021 pour une nouvelle version. Cela rejoint ce que les analystes dApple ont dit, ainsi que tout retard potentiel du lancement en 2020 causé par les retards de production en 2020.

Selon la rumeur à lorigine, les AirPods 2 émergeraient aux côtés du tapis de chargement AirPower très retardé dApple , qui arriverait avant la fin de 2020, mais rien nest encore confirmé.

En termes de prix, sil sagissait dune autre entreprise, il serait possible que les AirPods 3 cherchent à cibler le marché des 99 $ / 99 £, qui semble devenir le champ de bataille clé pour les vrais écouteurs sans fil. Mais Apple a tendance à ne pas trop sinquiéter du prix, il est donc plus probable quils se situent autour de 150 $ / 150 £.

Conception plus courte comme AirPods Pro?

Une version fitness anti-transpiration pourrait être en route

Une nouvelle version des AirPods standard pourrait adopter une conception légèrement plus courte comme les AirPods Pro.

La résistance à leau a longtemps été répandue, tout comme certaines technologies de réduction du bruit. Il est peu probable quils aient une annulation active complète du bruit, car cela nécessiterait un joint étanche et, en tant que tel, restera sûrement lapanage des AirPods Pro plus chers.

Il pourrait également y avoir un certain nombre dautres mises à niveau matérielles, notamment une nouvelle puce, une durée de vie de la batterie plus longue et plus de temps de conversation. Ils auront sûrement à nouveau un boîtier de chargement sans fil, mais nous pensons quil est peu probable quils aient une sorte de suppression du bruit, laissant plutôt cela aux AirPods Pro.

Les rumeurs concernant les anciens AirPods 2 prévoyaient à lorigine que les nouveaux AirPods pourraient comporter un nouveau revêtement pour les rendre plus faciles à saisir et moins droppables, tout en proposant également des options de couleur noir et blanc. Cela pourrait-il arriver pour les AirPods 3?

Une version fitness est une évidence

Pourraient-ils être entièrement étanches?

Les AirPods Pro résistent à leau et à la transpiration, mais ils ne sont ni étanches ni résistants à la transpiration. Nous pensons toujours quil pourrait y avoir une version des AirPods axée sur le fitness qui soit à la fois étanche à leau et à la transpiration. La sueur est un tueur de casque, mais nos AirPods Pro se débrouillent très bien, merci.

Sils étaient étanches, ce serait plutôt cool si vous pouviez les emmener nager avec le suivi de natation Apple Watch Series 2, 3, 4 et 5 . Plus probablement, ils seront résistants à leau et à la transpiration comme les AirPods Pro.

Voici tous les détails par ordre chronologique des nouveaux AirPods.

Apple a annoncé quil organiserait un événement spécial virtuel le 15 septembre. On ne sait pas ce qui sera annoncé lors de lévénement, mais les AirPods 3 sont une possibilité.

Un rapport suggère que les AirPods 3 adopteront un nouveau design similaire à celui des AirPods Pro. Lanalyste de TF Securities, Ming-Chi Kuo, affirme que le modèle de troisième génération passera à une solution de système dans la puce comme les AirPods Pro.

Dans le cadre d iOS 14 , les AirPods basculeront de manière transparente entre les appareils Apple, donc si vous ouvrez votre MacBook, iPhone ou iPad, vos AirPods détecteront lorsque vous changez la source audio souhaitée vers un nouvel appareil. La façon dont cela fonctionnera dans la pratique est intéressante, car que se passe-t-il si quelquun dautre commence à utiliser votre autre appareil? Espérons quil sera personnalisable.

Laudio spatial arrive également sur les AirPods Pro - y compris la prise en charge de Dolby Atmos - grâce à la technologie de suivi de la tête à lintérieur des AirPods premium. Nous serions ravis de voir cela dans les AirPods 3.

Nikkei dit quApple a transféré une partie de la production dAirPod de Chine vers le Vietnam. Le rapport semble également signaler un retard de production qui pourrait retarder le nouveau modèle au-delà de la fin de 2020. Cette décision semble sinscrire dans une diversification de la fabrication alors que le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine se poursuit.

Lanalyste Apple Jon Prosser suggère que certains AirPods sont en cours de préparation pour lexpédition, mais on ne sait pas si cela est vrai ou non. Les proclamations de Prosser doivent être prises de manière vague, car nous navons pas entendu cela dailleurs.

Lanalyste de renom Ming-Chi Kuo suggère que les nouveaux AirPods seront probablement retardés jusquen 2021 en raison des changements de production. Il dit également quune deuxième génération dAirPods Pro 2 ne sera pas avec nous avant le début de 2022 , même si nous prendrions certainement cela avec une pincée de sel.

Jon Prosser pensait que le lancement des AirPods 3 pourrait avoir lieu le mois prochain aux côtés du MacBook Pro 14 pouces.

Un rapport de Digitimes suggère que certains AirPods seront fabriqués à Taiwan au lieu de Chine (Mise à jour: consultez lhistoire du Vietnam ci-dessus) et quil y aura un nouveau modèle au début de 2020.

