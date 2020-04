Apple pourrait-il sortir des AirPods 3 dans les semaines à venir?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il ne fait aucun doute que les AirPod dApple sont lune des grandes réussites technologiques de ces dernières années. Et il semble quApple soit déterminé à suivre le rythme de son succès avec une version de troisième génération des AirPod standard.

La nouvelle vient du célèbre Apple Apple Jon Prosser qui croit que le lancement pourrait avoir lieu le mois prochain aux côtés du seul autre produit Apple que nous attendons certainement bientôt - le MacBook Pro 14 pouces , qui présenterait le nouveau Magic Keyboard au plus petit MacBook. Pro aux côtés dune augmentation des capacités de traitement et de graphisme.

Les écouteurs pourraient présenter ce que nous attendions depuis un certain temps - une paire découteurs plus orientée vers la forme physique qui est à mi-chemin entre les AirPods 2 actuels et les AirPods 2. Bien quils soient résistants à la transpiration et à leau, nous doutons quils auront lannulation active du bruit (ANC) des AirPods Pro.

Digitimes a déjà parlé dun AirPods Pro Lite, même si nous pensons que cela est peu probable. Cela signifierait la conception de style AirPods Pro mais sans lANC.

2020 devrait être une année chargée sur le front des écouteurs pour Apple - nous nous attendons également à ce quil lance des oreillettes de marque propre plus tard dans lannée sur la base de son savoir-faire Beats. Beats se prépare également pour une année intéressante - son président de talisman, Luke Wood, se retire de la marque quil dirige depuis 2011.