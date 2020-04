Les écouteurs premium dApple pourraient offrir un design personnalisable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

On parle depuis longtemps quApple envisage détendre sa famille AirPods pour passer aux écouteurs supra-auriculaires haut de gamme . De nouvelles informations suggèrent que ces écouteurs seront de nature modulaire, potentiellement avec une conception personnalisable.

Les informations proviennent de Bloomberg, rapportant des conversations avec des sources familières avec les plans dApple. On pense quil existe deux versions des écouteurs, une version premium et lautre destinée au sport.

On dit que le prototype a un look rétro, avec des tasses ovales pivotantes et de fins bras métalliques qui les relient. Cest là que la modularité entre en jeu, car on pense que les coussinets de la tasse et du bandeau peuvent être retirés et remplacés par le propriétaire.

Il est suggéré que vous puissiez échanger des éléments, un peu comme vous pouvez personnaliser lapparence de lApple Watch.

Au-delà de cette modularité, on pense quApple utilisera la technologie de suppression active du bruit AirPods Pro pour rivaliser avec des écouteurs Bose 700 ou Sony WH-1000XM3 .

On pense quApple envisage la fin de lannée pour le lancement de ces écouteurs, qui se situeraient au-dessus de Beats en termes de positionnement.

On sattend pleinement à ce que le nouveau casque Apple - qui pourrait sappeler AirPods X - intègre la puce H1 dApple pour un couplage instantané avec des appareils Apple et prenant en charge les commandes vocales Siri.

Il y a même eu une référence aux écouteurs cachés dans le code iOS 14, ce qui laisse penser que ces écouteurs seront lancés le plus tôt possible.