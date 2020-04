Plus de détails apparaissent sur les prochains écouteurs Apple, y compris AirPods X

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Plus de détails ont émergé sur les écouteurs de marque Apple qui ont fait l'objet d'une rumeur depuis un certain temps mais semblent être lancés en 2020.

Le nouveau casque sera Beats en tout sauf nom, semble-t-il, avec le nouveau casque supra-auriculaire étant une paire haut de gamme pour s'asseoir aux côtés du Beats Solo Pro.

Selon l'analyste technique Jon Prosser, ils portent le nom de code B515 et coûteront 350$. Mais Prosser prétend qu'ils seront lancés à la conférence des développeurs d'Apple (WWDC) qui sera virtuelle mais qui aura toujours lieu en juin.

Pourtant, Apple a de plus en plus reculé d'utiliser WWDC comme un lanceur de produits grand public, se concentrant plutôt sur macOS, iOS, TVOS, iPados et Watchos. Plus probablement, Apple annoncerait les écouteurs dans un communiqué de presse, même si c'est dans quelques mois.

Prosser a également renforcé les rumeurs autour de l'AirPods X, qui sera probablement Beats X-style casques pour le sport. Ils vont tourner autour de la marque de 200$et débuteront en même temps que l'iPhone 12 le plus probable - en septembre.

Prosser ajoute que l'objectif final d'Apple est de supprimer progressivement le nom Beats, mais nous pensons que c'est extrêmement large, même si certains modèles Beats ont besoin d'un rafraîchissement (ils n'ont probablement pas été actualisés car ils se vendent toujours bien). De

tous les comptes, la marque Beats reste extrêmement rentable et plaira à un ensemble d'utilisateurs qui n'achèteraient pas nécessairement AirPods Pro ou tout autre équipement audio de marque Apple.

Certes, le segment des wearables d'Apple - dont Beats fait partie - connaît une bonne croissance selon les résultats de l'entreprise.

Alors que l'accord pour acheter Beats semblait cher à l'époque - l'investissement de 3 milliards de dollars a acheté à Apple un tas de savoir-faire audio, tandis que le service de streaming de Beats était la première étape sur la route du service de streaming Apple Music.