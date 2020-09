Casque circum-aural Apple AirPods Studio: rumeurs, actualités et date de sortie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe une petite montagne de preuves suggérant quApple développe une paire d écouteurs supra-auriculaires sans fil haut de gamme qui sortira prochainement.

Les écouteurs supra-auriculaires ne seront pas des écouteurs Beats . Au lieu de cela, ils seront de marque Apple et pourront être appelés AirPods X ou AirPods Studio (nous avons également vu la génération X utilisée, mais cela ne sonne pas particulièrement Apple).

Il y a eu une fuite de code iOS 14 , des rapports dobservateurs Apple bien connus et même une liste de cibles suggérant que ces écouteurs sont réels et à venir.

Peut-être appelé AirPods Studio

Nous les appelons AirPods X

Cela peut coûter entre 350 $ et 400 $

Des listes pour une paire découteurs Apple inédite sont apparues dans les systèmes de magasin de Target en février . La liste appelait spécifiquement les écouteurs "les AirPods dApple (génération X)", et indiquait quils coûteraient 399,99 $.

Avec un prix aussi élevé, il sagit probablement dune paire découteurs supra-auriculaires haut de gamme étant donné que les AirPods Pro haut de gamme coûtent 249 $.

Depuis la liste Target, dautres rumeurs suggèrent que les écouteurs pourraient finir par sappeler AirPods Studio et coûteront 349 $.

Plusieurs employés de Target ont commencé à me contacter à ce sujet



Cette mystérieuse liste «Apple AirPods (X Generation)», au prix de 399 $, apparaît dans leurs systèmes et sur les scanners UPC.



Potentiellement les écouteurs supra-auriculaires "StudioPods" dApple. Lancement prochain (mars)? pic.twitter.com/NVcqH8As47 - Jon Prosser (@jon_prosser) 22 février 2020

Aux fins de ce guide des rumeurs, nous appellerons les prochains écouteurs dApple AirPods Studio ou AirPods X, abréviation dAirPods (X Generation).

Dans un tweet davril 2020 , Prosser a affirmé que les AirPods X étaient en fait la version serre-nuque du casque, un peu comme la série serre-nuque Beats X.

Lancement en 2020 possible

A subi des défis de développement

Mark Gurman de Bloomberg a affirmé début 2019 quApple prévoyait de lancer ses écouteurs supra -auriculaires dici le second semestre de lannée, mais cela ne sest manifestement jamais produit. Il avait initialement déclaré quApple souhaitait introduire les écouteurs vers la fin de 2018, mais il était confronté à des défis de développement.

Lanalyste Ming-Chi Kuo a ensuite informé les investisseurs en janvier 2020 ( via 9to5Mac ) que les écouteurs dApple devaient désormais être livrés dans le courant de 2020, les derniers rapports suggérant juillet. Bien sûr, le mois de juillet est désormais révolu et il ny a toujours aucun signe découteurs supra-auriculaires de marque Apple.

La situation mondiale actuelle a peut-être joué un rôle à cet égard. Apple a prévu un événement spécial virtuel le 15 septembre, où il est possible que nous puissions voir les écouteurs enfin dévoilés.

Sur les oreilles avec des canettes

Probablement disponible en couleurs claires et foncées

Sera probablement minime

On dit que les AirPods Studio dApple sont des écouteurs supra-auriculaires, ce qui signifie quils seront des écouteurs traditionnels, avec des boîtes qui reposent sur vos oreilles.

On imagine Apple lancer lApple X au moins dans la couleur blanche, dautant plus quil ne vend que des versions blanches des AirPods et AirPods Pro. Les écouteurs auront probablement également un look minimaliste et utiliseront des matériaux et du matériel de qualité supérieure.

9to5Mac a repéré des icônes dans le code iOS 14 qui a été divulgué qui représentent prétendument les écouteurs. Ce sont en fait des glyphes quApple utilise pour indiquer les niveaux de batterie et de volume des écouteurs connectés sous iOS. 9to5Mac a découvert des versions claires et sombres des mêmes glyphes, suggérant quApple pourrait offrir deux options de couleur - peut-être blanc et noir - pour ses nouveaux écouteurs.

Plusieurs écouteurs Apple et Beats, y compris les AirPods Pro, PowerBeats Pro et les PowerBeats 4, ont fui comme ça dans le passé.

Nous supposons quils auront ANC

Utiliser dans les deux sens?

Paramètres dégalisation personnalisés

Nous soupçonnons que les écouteurs seront sans fil et offriront une suppression du bruit, bien sûr.

Lanalyste dApple, Ming-Chi Kuo, a été le premier à rendre compte des projets dApple de publier une paire doreille. Dans une note de recherche de 2018 ( via MacRumors ), il les a appelés «écouteurs supra-auriculaires haut de gamme de marque propre dApple» avec un «tout nouveau design». Il les a également décrits "aussi pratiques que les AirPods avec une meilleure qualité sonore", ce qui nous fait nous demander sils comporteront la puce W1 dApple (également utilisée par les AirPods).

On sattend à ce que les écouteurs mettent automatiquement en pause et reprennent la lecture audio lorsque vous les retirez ou les portez (ainsi que pour dire sils sont sur votre cou ou non). Une autre suggestion - que nous prendrions avec une pincée de sel - dit que vous pouvez utiliser AirPods Studio dans les deux sens; le casque acheminera les canaux gauche et droit en conséquence.

Il semble également quil y aura des paramètres dégaliseur personnalisés avec des ajustements basse, moyenne et haute fréquence disponibles.

Et, si nous devions rêver, ils viendraient avec un support de chargement sans fil. Il ny a simplement aucune preuve suggérant que ce sera le cas, malheureusement.

Voici tout ce que nous avons entendu sur les AirPods X jusquà présent.

Apple a annoncé quil organiserait un événement spécial virtuel le 15 septembre. La société na pas confirmé ce qui serait révélé lors de lévénement, bien sûr, mais les AirPods X sont une possibilité.

Les écouteurs intra-auriculaires AirPods Studio dApple seraient entrés en production et seront commercialisés sous peu.

Selon The Information , les livraisons des nouveaux écouteurs AirPods Studio devraient commencer en juin ou juillet, ce qui signifie quun lancement nest que dans quelques semaines.

9to5Mac suggère que les nouveaux écouteurs seront également en mesure de détecter lorsquils sont sur votre cou - cela semble suggérer quils seront toujours allumés et prêts, mais la musique sera mise en pause. Il semble également quil y aura également des paramètres dégalisation personnalisés.

Le nouveau casque peut finir par sappeler AirPods Studio et coûter 349 $. Cest daprès Jon Prosser, un leaker Apple en série.

Selon une nouvelle rumeur de lanalyste technologique Jon Prosser, les AirPods X sont des écouteurs à tour de cou de style Beats X pour le sport. Ils feront probablement leurs débuts en même temps que liPhone 12 et coûteront 200 $. Les écouteurs supra-auriculaires ne sont pas encore nommés et seront lancés plus tôt pour 350 $.

9to5Mac a repéré deux icônes représentant les versions claires et sombres des écouteurs haut de gamme d Apple dans le code iOS 14 qui a fui.

Selon certaines rumeurs, Apple travaille sur des écouteurs intra-auriculaires , mais pourrait-il sagir de nouveaux modèles Beats?

Apple prévoit de sortir sa propre marque d écouteurs supra-auriculaires , et ils pourraient arriver dès le second semestre de 2019.

