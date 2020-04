Écouteurs supra-auriculaires et sportifs d'Apple AirPods : rumeurs et fuites

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il y a une montagne de preuves qui suggèrent qu' Apple développe une paire de casques supra-auriculaires haut de gamme sans fil et peut-être une paire de casques de sport.

Ils ne seront pas des écouteurs Beats. Ils seront de marque Apple et l'un peut être appelé AirPods (X Generation), ou AirPods X.Bloomberga affirmé en 2019 que les écouteurs d'Apple utiliseront Apple, et ils seront une alternative haut de gamme aux casques Beats.

Il y a eu une fuite de code iOS 14, des rapports de visionneurs Apple bien connus, et même une liste Target tous suggérant que ces écouteurs sont réels et à venir bientôt.

Peut-être appelé AirPods (X Generation)

On les appelle AirPods X

Peut coûter 400$

Les

offres d'une paire inédite de casques Apple sont même apparues dans les systèmes de magasin de Target en février, ce qui indique peut-être que l'entreprise est sur le point de lancer le casque . La liste appelait spécifiquement les écouteurs « les AirPods d'Apple (X Generation) », et indiquait qu'ils coûteraient 399,99 $. Avec un prix aussi élevé, nous sommes d'accord qu'il s'agit probablement d'une paire d'écouteurs supra-auriculaires haut de gamme.

Gardez à l'esprit Apple a également récemment mis à jour les AirPods avec une nouvelle paire améliorée d'écouteurs, le AirPods Pro de 249$.

Plusieurs employés de Target ont commencé à me contacter à ce sujet



Affichage dans leurs systèmes et sur les scanners UPC est cette mystérieuse liste « Apple AirPods (X Generation) », au prix de 399$.



Les écouteurs « StudioPods » potentiellement supra-auriculaires d'Apple. Lancement bientôt (mars) ?

Pour les besoins de ce guide de rumeurs, nous appellerons le prochain casque d'Apple AirPods X, abréviation pour AirPods (X Generation).

Dans un tweet d'avril 2020, Prosser affirme que AirPods X est en fait la version tour de cou des écouteurs, un peu comme le Série Beats X tour de cou.

Pourrait être lancé dans un certain temps en 2020

Initialement destiné à être lancé en 2018

Souffert des défis de développement

Analyste Ming-Chi Kuo a conseillé aux investisseurs en janvier (via 9to5Mac) que les écouteurs d'Apple sont maintenant attendus à expédier quelque temps en 2020.

Mark Gurman de Bloomberg a affirmé qu'Apple avait prévu de lancer ses écouteurs supra-auriculaires d'ici la seconde moitié de 2019, mais cela ne s'est évidemment jamais produit. Il a également déclaré qu'Apple voulait initialement présenter les écouteurs vers la fin de 2018, mais qu'il faisait face à des défis de développement.

Beaucoup se sont demandé si Apple pourrait organiser un événement en mars 2020. Et, si oui, peut-être que nous verrions les écouteurs lancés au salon ? Bien sûr, en raison de l' épidémie de COVID-19, Apple ne tiendra probablement aucun événement (au-delà de son WWDC virtuel uniquement) avant la seconde moitié de 2020.

Apple pourrait toujours libérer les écouteurs via un communiqué de presse, cependant. Il vient de le faire avec les écouteurs Beats Powerbeats 4 après tout.

Over-oreilles avec canettes

Probablement disponible en couleurs claires et foncées

Il sera probablement minime

Les

AirPods X d'Apple sont des écouteurs supra-auriculaires, ce qui signifie qu'ils seront des écouteurs traditionnels, complets avec des boîtes qui s'asseyent au-dessus de vos oreilles. Nous imaginons qu'Apple lance l'Apple X dans au moins la couleur blanche, d'autant plus qu'il ne vend que des versions blanches des AirPods et AirPods Pro. Les écouteurs auront probablement aussi un look minimaliste et utiliseront des matériaux et du matériel de première qualité.

9to5Mac a repéré des icônes dans le code iOS 14 fuites qui représentent prétendument le casque. Ce sont en fait des glyphes qu'Apple utilise pour indiquer les niveaux de batterie et de volume pour les écouteurs connectés sous iOS. 9To5Mac a découvert à la fois les versions claires et sombres des mêmes glyphes, suggérant qu'Apple pourrait offrir deux options de couleur - peut-être blanc et noir - pour ses nouveaux écouteurs.

Plusieurs écouteurs Apple et Beats, y compris AirPods Pro, PowerBeats Pro et PowerBeats 4, ont fui comme ça dans le passé.

Dit d'avoir un tout nouveau design

Meilleure qualité sonore que les AirPods

Nous supposons qu'ils auront ANC

L'

analyste d'Apple Ming-Chi Kuo a été le premier à rapporter sur les plans d'Apple pour libérer une paire de sur-oreilles. Dans une note de recherche de 2018 (via MacRumors), il les a appelés « casque supra-auriculaire haut de gamme » d'Apple avec un « tout nouveau design ». Il les a également décrits « aussi pratiques que les AirPods avec une meilleure qualité sonore », ce qui nous fait nous demander s'ils seront équipés de la puce W1 d'Apple (également utilisée par les AirPods).

9to5Mac a également dit que Apple'Sheadphones sont censés automatiquement mettre en pause et reprendre la lecture audio lorsque vous les retirez ou les portez. À part ça, les détails sont minces. Nous soupçonnons que les écouteurs seront sans fil et comportent une suppression du bruit, bien sûr. Et, si nous devions rêver, ils viendraient avec un support de recharge sans fil exclusif. Il n'y a juste aucune preuve qui suggère que ce sera le cas, malheureusement.

Voici tout ce que nous avons entendu sur les AirPods X jusqu'à présent.

Selon une nouvelle rumeur de Jon Prosser, AirPods X sont des casques Beats X-style pour le sport. Ils feront leurs débuts en même temps que l'iPhone 12 le plus probable et coûtera 200$. Les écouteurs supra-auriculaires sont, encore sans nom, et seront lancés plus tôt pour 350$.

9to5Mac a repéré deux icônes représentant les versions claires et sombres du casque haut de gamme d'Apple dans le code iOS 14 fuit.

Il a été rumeur qu'Apple travaille sur des écouteurs supra-auriculaires, mais pourrait-il s'agir de nouveaux modèles Beats ?

Apple aurait l'intention de sortir sa propre marque de casques supra-auriculaires, et ils pourraient arriver dès la seconde moitié de 2019.